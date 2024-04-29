Из России выгонят студента МГУ, который призывал бомбить Москву

Тверской районный суд арестовала на 12 суток студента МГУ, который призывал бомбить Москву, пишет «АиФ».

Кроме того, молодого человека обязали в течение трех дней после освобождения покинуть Россию.

По данным СМИ, в своих социальных сетях украинский студент шестого курса медицинского факультета проклинал страну и пытался собирать пожертвования на нужды ВСУ.

Среди его подписок в соцсетях нашел проукраински настроенный врач, который публиковал фейки о действиях российской армии, а фигурант ставил ему лайки.