Понедельник, 29 апреля, 2024

Из России выгонят студента МГУ, который призывал бомбить Москву

Автор: powder

Опубликовано

Тверской районный суд арестовала на 12 суток студента МГУ, который призывал бомбить Москву, пишет «АиФ».

Кроме того, молодого человека обязали в течение трех дней после освобождения покинуть Россию.

По данным СМИ, в своих социальных сетях украинский студент шестого курса медицинского факультета проклинал страну и пытался собирать пожертвования на нужды ВСУ.

Среди его подписок в соцсетях нашел проукраински настроенный врач, который публиковал фейки о действиях российской армии, а фигурант ставил ему лайки.

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