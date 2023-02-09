Из Рязанской области в Музей Победы в Москве переданы три тома книги «Солдаты Победы. 1941–1945 гг.»

Министерство по делам территорий и информационной политике региона сообщает о торжественной церемонии передачи в Центральный музей Великой Отечественной войны — Музей Победы книг многотомного издания Рязанской области «Солдаты Победы. 1941–1945 гг.».

В торжественной церемонии в Зале Славы Музея Победы приняли участие министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина, ответственный секретарь редакционной коллегии по изданию книги «Солдаты Победы. 1941–1945 гг.» Евгений Баранцев, председатель областной организации ветеранов (пенсионеров) войны Николай Войтков, представители муниципальных образований региона.

Жанна Фомина, обращаясь к присутствующим на церемонии, поблагодарила от имени Губернатора Рязанской области Павла Малкова руководство и сотрудников Музея Победы за организацию торжественного мероприятия, выразила слова признательности редакционной коллегии издания и рабочим группам всех муниципальных районов и городских округов за проделанную работу по изданию книги. Министр подчеркнула: «Сегодня, когда военнослужащие Российской армии, добровольцы, мобилизованные граждане отстаивают национальные интересы Российской Федерации, увековечение памяти участников Великой Отечественной войны имеет важное идеологическое и воспитательное значение».

Библиотека Музея Победы пополнилась X, XI и XII томами издания «Солдаты Победы. 1941–1945 гг.». В них содержится информация о фронтовиках из городов Скопина и Сасово, а также Скопинского, Сасовского, Пителинского, Пронского и Путятинского районов Рязанской области.

Рязанская областная Книга Памяти и «Солдаты Победы. 1941–1945 гг.» — это единое многотомное издание, оно является историческим печатным свидетельством подвига советского народа в Великой Отечественной войне. Здесь собраны подлинные данные о земляках-рязанцах, которые ценой своих жизней защитили и отстояли Родину на полях Великой Отечественной войны. Вернувшиеся живыми домой фронтовики совершили трудовой подвиг, восстанавливая страну из руин. В историческом издании авторами использованы уникальные документы из архивов и музеев, данные из военкоматов и от советов ветеранов, а также информация из областных и районных газет.

21 февраля 2023 года в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького состоится презентация XII тома книги «Солдаты Победы. 1941-1945».