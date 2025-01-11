Из Рязани депортировали пятерых мигрантов-уголовников

Сотрудники полиции провели первый в 2025 году этап депортации иностранных граждан за пределы Российской Федерации. Эти лица размещались в Центре временного содержания иностранных граждан в Рязани, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Депортации подверглись пятеро граждан стран Среднеазиатского региона, которые ранее отбывали наказания в исправительных колониях Рязанской области. Судимости они получили за такие преступления, как незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере, грабеж, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и применение насилия в отношении представителя власти. После освобождения из мест лишения свободы мигранты находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД.

В отношении иностранцев принято решение о нежелательности их пребывания на территории Российской Федерации в течение пяти лет. Сотрудники полиции сопроводили мигрантов в международный аэропорт «Домодедово», откуда они были отправлены за счёт собственных средств в страны своего гражданства.