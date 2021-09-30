4.6 C
Рязань
Четверг, 30 сентября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

Из МГУ собираются отчислить 9-летнего вундеркинда

Александр Ильин
Из МГУ собираются отчислить 9-летнего вундеркинда

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Руководство Московского Государственного университета планирует отчислить девятилетнюю студентку Алису Теплякову за плохую посещаемость. Об этом рассказал отец девочки в беседе с «Лентой.ру». 

Он утверждает, что некоторые преподаватели ВУЗа не хотят выстраивать для девочки индивидуальную программу обучения.

«У вас будет контроль посещаемости, у вас будут проблемы, мы вас отчислим за непосещаемость», — цитирует отец слова педагогов.

Он уверен, что история с посещением — всего лишь ненужная формальность, и в случае с одарённым ребёнком стоит закрыть глаза это. 

Напомним, Москвичка Алиса Теплякова в 8 лет сдала ЕГЭ по по русскому, профильной математике, биологии и информатике. Сейчас она учится факультете психологии МГУ на платной основе.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,679ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]