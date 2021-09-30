Из МГУ собираются отчислить 9-летнего вундеркинда

Руководство Московского Государственного университета планирует отчислить девятилетнюю студентку Алису Теплякову за плохую посещаемость. Об этом рассказал отец девочки в беседе с «Лентой.ру».

Он утверждает, что некоторые преподаватели ВУЗа не хотят выстраивать для девочки индивидуальную программу обучения.

«У вас будет контроль посещаемости, у вас будут проблемы, мы вас отчислим за непосещаемость», — цитирует отец слова педагогов.

Он уверен, что история с посещением — всего лишь ненужная формальность, и в случае с одарённым ребёнком стоит закрыть глаза это.

Напомним, Москвичка Алиса Теплякова в 8 лет сдала ЕГЭ по по русскому, профильной математике, биологии и информатике. Сейчас она учится факультете психологии МГУ на платной основе.