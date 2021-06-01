Как выбрать полезную клубнику

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Июнь не только первый летний месяц, но и начало сезона продаж самой ароматной ягоды лета – клубники.

Как правильно выбрать ягоду, чья клубника слаще, и какие полезные микроэлементы содержаться в ней расскажем в этой статье.

В России ранние сорта клубники поспевают в Краснодарском крае и Крыму. Но, когда продавцы на рынках от Москвы до Камчатки говорят покупателям, что продают краснодарскую клубнику, надо понимать, что, возможно, они лукавят. Краснодарский край в принципе не может обеспечить майской клубникой огромную по протяжённости страну.

В этот период на прилавках рынков, скорее всего, продаётся клубника из Турции, Греции и Испании. Точно быть уверенным в приобретении отечественной ягоды можно только приобретая клубнику в зарегистрированных торговых точках. Там же можно спросить необходимые документы на товар, которые вам обязаны предоставить.

Если вы сторонник географического принципа питания – когда употребляются продукты только той местности, в которой проживает человек, то до созревания местной клубники осталось подождать недельку-другую.

Основные поставщики клубники в Рязанской области – хозяйства «Авангарда» и совхоза «Рязанский». Они уже готовятся к продажам первой летней ягоды. На трассе М5 по направлению из Рязани в Рыбное устанавливают «Клубничные» домики для торговли.

Рязанская клубника невероятно полезна, в ней масса витаминов, ценных для поддержания здоровья микроэлементов, потому что она выращена под естественным солнечным освещением.

Клубника считается одним из самых лучших источников витамина С.

Кроме того, в ней содержится набор биологически активных веществ, которые, по мнению учёных, вносят большой вклад в систему защиты организма и снижают риск развития воспалений.

Большим бонусом для любителей считать калории можно назвать то, что клубника – низкокалорийная ягода. В её 100 граммах содержится всего 32 Ккал.

Более того этот фрукт имеет невысокий показатель гликемического индекса – 40 единиц, и может употребляться при диабете.

Как же выбрать самую вкусную клубнику?

Покупатели привыкли, что клубника – невероятно пахучая ягода. Поэтому очень часто при покупке ориентируются именно на этот показатель. Правильно ли это?

Помимо аромата, при выборе клубники необходимо обратить внимание на её цвет и блеск.

Если ягода сильно блестит, то, скорее всего её подкармливали нитратами. Вкус такой клубники будет слегка отдавать металлом.

А вот если ягода насыщенного цвета и на её поверхности много семечек, то такую клубнику стоит купить.

Форма и размер ягодки зависят от сорта, и не влияют на её вкусовые качества. Однако, гигантской клубника быть не может. Большие плоды, скорее показатель применения добавок, чем качества.

Клубника, помимо, полезности и вкусности, очень часто используется, как элемент эротических историй. Почему?

Дело в том, что она является природным афродизиаком . Так что вместо цветов на свидание можно прийти с корзиной или букетом из ягод.

А в маленьких семечках, которые покрывают поверхность ягоды, содержится большое содержание цинка, который зарекомендовал себя лучшим элементом в борьбе с коронавирусом.

Однако не стоит забывать, что при всём многообразии полезных свойств, клубника является сильным аллергеном, поэтому её стоит употреблять в умеренных количествах.

При подготовке статьи использовалась информация с сайта edaplus.info