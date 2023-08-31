В Рязани подвели итоги VI Международного форума «Юность древних городов».

Чем не заманчиво вступить в культурный диалог с целым миром, признавшись в любви к совершенству единого художественного стиля во всех жизненных проявлениях народа? В Рязани это оказалось возможным сделать каждому жителю и гостю города благодаря VI Международному форуму «Юность древних городов»!

В этом году Форум был посвящен Году педагога и наставника, что придало ему особое звучание. В очередной раз он удивил и поразил многогранной красотой и традициями не только нашей страны, но и ближнего зарубежья. В этом и заключалась миссия Форума, ведь знание своей истории, преемственности поколений, сбережение ценностей – это цель и содержание наставничества.

В своем приветствии участникам VI Международного форума древних городов министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что передача сквозь поколения исторической памяти на сегодняшний день также важна, как и проработка стратегии развития городов, инновационного взгляда на их богатое культурное наследие:

Замечательно, что на Форуме особое внимание уделяется внедрению лучших подходов и практик в этой области, — отметила в своем послании Ольга Борисовна.

Более 50 мероприятий культурной и деловой программы на 10 площадках Форума отразили быт человека, его характер, культуру, мировоззрение, но самое главное – историю наших предков. Более 70 древних городов из 14 стран мира, став единым целым, вместе открыли для жителей Рязани сокровищницу самобытности народов, живущих бок о бок с нашей страной. Зрители узнали секреты древних городов, о которых им поведали их талантливые хранители.

Более 25 тысяч человек за 4 дня посетили традиционную главную площадку — Лыбедский бульвар; впервые задействованный Верхний городской сад, где расположилась мультимедийная площадка «Узорная нить»; Рязанскую областную библиотеку имени Горького; Рязанскую областную филармонию, Центр развития культуры, Рязанский областной художественный музей имени И. П, Пожалостина, Музеей истории молодежного движения, Выставочный зал Рязанского областного художественного музея, музей лоскутного шитья «Шили-были», Рязанский Кремль.

Самобытно-ярким выдалось открытие VI Международного форума «Юность древних городов». Выступление Государственного академического ансамбля танца Беларуси стало ярким рассказом, раскрывшим национальную культуру страны. В своей концертной программе «Славянская» артисты отразили быт человека, его чувства, характер, мировоззрение и культуру родного края.

Праздник искусства подарил рязанцам и гостям нашего города фестиваль «Дивные гости», участниками которого стали артисты из Рязани, Москвы, Нижнего Новгорода, Кабардино-Балкарии, Республики Башкортостан и Республики Беларусь. Творческие коллективы продемонстрировали свое совершенство в инструментальном, народно-певческом и хореографическом искусстве. Ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» окутал каждого чистым, насыщенным обертонами звучанием, погрузив своих зрителей в тайны чарующего покрова размышлений о мироздании. Необыкновенно эмоциональное выступление подарил зрителям Московский народный хор, исполнивший духовные сочинения, популярные произведения российских и советских композиторов, а также фольклор Центральной России, Урала и Юга страны.

А уникальные и самобытные народные музыкальные мотивы этно-группы Роберта Юлдашева «Курайсы», Нижегородского Губернского оркестра, Народного ансамбля России «Гренада», ансамбля народной музыки «Ока» и юных виртуозов Рязанской области завоевали сердца огромной аудитории слушателей. Яркий, чувственный рассказ об истории народа, зашифрованный в пластичных и ритмичных движениях, продемонстрировали Государственный академический ансамбль танца Беларуси и Государственный фольклорно-этнографический ансамбль танца «Балкария».

Уникальные по художественным достоинствам изделия народного творчества русской национальной культуры презентовали в своих выставочных проектах Рязанский областной научно-методический центр народного творчества «Кто в камке, кто в парче, а мы в холсту – по нарядному мосту» и «ПРО-ремесла. Тверь-Владимир-Рязань», а также Рязанский областной художественный музей имени И.П. Пожалостина «Народное искусство Рязанской земли». Скопинская фантазийная керамика, михайловское численное кружево, кадомский вениз, гороховецкие деревянные игрушки, нагрудные украшения, вышивка – искусные изделия словно символы своих регионов. В их материалах, линиях и фактурах отразилась философия местных жителей и коллективное понимание красоты, которое складывалось столетиями.

А сколько тайн бытия предков нашего Рязанского края, заманчиво мерцающих в узоре и расцветке, заключено в ансамблях народных костюмов Сапожковского, Скопинского, Касимовского и Михайловского уездов; в современных нарядах молодых дизайнеров! Красоту этих образов – контраста тканей, замысловатых узоров и орнаментов, ручной аппликации и вышивки – рязанцы смогли увидеть на дефиле Рязанского народного костюма в Рязанском кремле и на мультимедийной площадке Верхнего городского сада «Узорная нить», где прошел показ авторских коллекций одежды «Мода с акцентом».

Оригинальные коллекции представили профессиональные модельеры из различных регионов России на II Международном фестивале лоскутной моды «Шили-были и носили». Зрителям продемонстрировали наряды, исполненные в технике лоскутного шитья, отличающиеся яркими расцветками и смелыми фасонами. В программу фестиваля также вошли творческая лаборатория с мастер-классами, встречи с профессионалами и любителями швейного дела, мини-фестиваль текстильных аксессуаров «Всегда модно», ярмарка и гала-концерт.

Как известно среди мастеров квилта, каждому лоскутку найдется применение. И это касается не только портного дела. Так, более масштабное зрелище ждало рязанцев 26 августа на Лыбедском бульваре, где профессионалы из школ, клубов, студий квилта создали впечатляющую инсталляцию из множества разноцветных лоскутных одеял в рамках проекта «Лоскутные берега».

Огромный восторг у горожан вызвали уникальные изделия на открытой межрегиональной выставке-ярмарке народных промыслов «Лыбедь нарядная, молодая, ладная, да мастеровитая, для гостей открытая». 180 лучших мастеров со всей страны и ближних стран привезли с собой изделия, хранящие в себе живую память о сформированных в глубинах веков художественных традициях: «маленькая искусная частичка мира теперь будет и у меня храниться на полке», «спасибо белорусским мастерам за их талант и возможность стать обладателем крупицы их труда», «невероятной красоты изделия и потрясающая техника – это должны увидеть все люди планеты!» — 3 дня, с самого утра и до позднего вечера, по торговым рядам раздавались восхищения посетителей.

Однако, не стоит забывать идти в творчестве в ногу со временем! Поэтому молодые и талантливые мастера и ремесленники Рязанской области на площадке областной библиотеки имени Горького представили свою эксклюзивную продукцию: твердые духи и шампуни, украшения из эпоксидной смолы и японского бисера, вязаные игрушки и арома-свечи, варенье из шишек.

И все же… «Юность древних городов» — какая она? Кто был ее свидетелем? И как им стать? Ответ на все эти вопросы простой, однако, охватывающий большие масштабы того, что уготовил Форум. Так, достаточно было «прогуляться» по Рязани на выставке работ Софьи Романовой «Рязань. Прогулки по городу» в Центре развития культуры, чтобы увидеть романтичный город глазами художницы, в котором уютные дворики с их старыми домами теснятся рядом с современными постройками, и где влюбленные молодые парочки обнимаются у Рязанского Кремля.

А еще каждый мог исследовать старую Рязанскую губернию, увидев ее юный облик в фотографиях, произведениях графики и живописи, на схемах уездных городов в Рязанской областной библиотеке имени Горького на выставке «Рязанская губерния в контексте российской истории». Ретроспективным художественным пространством, погрузившим зрителей в историю Коломны – нашего близкого города-друга по творчеству, – стал Выставочный зал Рязанского областного художественного музея. Экспозиция раскрыла традиции и неповторимый архитектурный облик города: панорамный вид улиц древней части Коломны, памятники, живописные набережные, укромные цветущие сады в тесных двориках. Но смысл выставки был намного глубже, чем мог казаться. Живописные полотна предоставили семейные династии художников, среди которых – молодые наследники живописных традиций.

Данный проект выполняет очень важную и благородную миссию: он служит сбережению традиций художественного искусства, знакомит ценителей с уникальными работами талантливых мастеров, которые испокон веков славят наши земли, — отметила заместитель министра культуры Рязанской области Елена Васильева.

Праздничным событием в мире художественного искусства стала презентация книги художника-любителя из Рязани Николая Горазеева «Видимое и невидимое» в Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества 24 августа. В издании автор повествует о своих взглядах на русскую пейзажную живопись. Творческая встреча прошла в рамках персональной выставки пейзажиста «Рязанские цветы», которая стала 17-м выставочным проектом цикла «Мастера Рязанщины – 245-летию Рязанской губернии».

Но открытия в изобразительном искусстве на этом не закончились. Так, в рамках VI Международного форума «Юность древних городов» прошел пленэр «Рязань +», участниками которого стали члены Союзов художников Рязани и Коломны. На протяжении нескольких дней мастера трудились на улицах и в окрестностях города, запечатлевая в ярких красках атмосферу августовских пейзажей, события Форума и самобытную рязанскую архитектуру.

Полезный опыт получили участники мастер-класса «Искусство реставрации» в региональном центре консервации и реставрации библиотечных фондов Рязанской библиотеки имени Горького. Специалисты центра познакомили присутствующих с технологической цепочкой восстановления старых бумажных документов, а также продемонстрировали приемы классической реставрации.

С 24 по 26 августа в Верхнем городском саду работала интерактивная выставка II Международного фестиваля визуальных искусств «Узорная нить», где можно было увидеть лучшие фотографии и короткометражные фильмы его участников. В этом году генеральным спонсором Фестиваля выступил ООО «Газпром транзгаз Москва».

Форум «Юность древних городов» стал временем дерзаний, поисков, открытий и реализаций самых смелых идей. Поэтому обновленное мультимедийное культурное пространство Верхнего городского сада в этом году удивило своими многофункциональными и креативными площадками, ставшими центром притяжения для школьников, студентов, молодых исследователей и людей искусства. Они, полные энергией жизни, доказали, что любая цель осуществима, любая задача им по плечу.

Настоящим культурным открытием вечерней «узорной» программы 23 августа стала премьера спектакля арт-студии «Кинодебют» и мастеров сцены Рязанского драматического театра (Никиты Левина и Валерия Рыжкова) «Черная шкатулка». Режиссер постановки — Урсула Макарова – взяла за основу произведения испанского поэта, музыканта, художника, театрального драматурга Федерико Гарсиа Лорки и чешского писателя Людвика Ашкенази. Отсутствие сюжетной линии, и лишь множество сплетенных друг за дружкой разных историй, чтобы каждый зритель нашел что-то свое… Тяжелая, местами резкая и эмоциональная постановка, в которой затронуты все самые главные грани человеческого бытия: любовь, война, надежда, дети, жизнь и смерть.

Так, волонтеры регионального отделения РДДМ «Движение Первых» с самого утра проводили мастер-классы и квесты, логические и подвижные игры для самых маленьких гостей Форума. Творческое состязание «Диз-Ком» объединило молодых дизайнеров города, которые создали уникальные инсталляции, отражающие свежие творческие решения стилизации въездных знаков древних городов России. Однако не только учащимся ВУЗов представилась возможность воссоздать памятные символы городов.

На мастер-классе автора брэнд-бука Форума Елены Евсеевой участники расписали памятные сумки-шопперы символами форума, среди которых: колт, ферт, денежка, резьба, перевить. Знаковой для студентов направления «Государственное и муниципальное управление» и других специальностей стала встреча с министром культуры Рязанской области Мариной Кауркиной и председателем комитета по делам молодежи Виталием Косачевым на диалоговой площадке «ГосСтарт. Диалог». В Год педагога и наставника встреча стала ценным уроком, на котором лучшие эксперты своего дела дали ценные советы и наставления для достижения поставленных целей в карьере работника исполнительных органов государственной власти.

А как человек может выразить свою любовь к жизни, к миру, к другому человеку? Музыкой! Исполнение джаза на саксофоне, народные композиции под гитару и гармонь, мощное соло исполнителей Рязани и Рязанской области – вечернее музыкально шоу «Мечты сбываются» объединило людей, способствовало полету воображения, стало воплощением всего прекрасного и возвышенного. Кстати о возвышенном! Стать ближе к небу могут не только птицы. Жители и гости города увидели завораживающее своей грациозностью и экстремальностью шоу юных воздушных гимнастов студии танца Веры Минцевой «Mint Dance School».

Не обошлось и без народных легенд, одна из которых нашла свое воплощение на сцене Рязанского театра кукол. Постановка «Авдотья Рязаночка» рассказала зрителям о мужестве простой русской женщины, вставшей на защиту своей Родины во время татаро-монгольского нашествия.

Не менее ярким и запоминающимся событием в культурной жизни нашего города стал концерт участников Международного фестиваля против отмены российской истории и культуры «На том стоим». Перед зрителями выступили музыкант и общественный деятель из Колумбии Анна Лусия Кальдерон, певец из Франции Франсуа Модеме и шотландский музыкант Джими МакРэй.

Насыщенной и плодотворной была и научно-деловая программа Форума, основной площадкой которой стала Рязанская областная библиотека имени Горького. Здесь 25 августа состоялась Центральная сессия «Время первых. Исторический контекст». Ее участниками стали представители из Кубы и Италии, а также из 12 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Волгоградской, Тульской, Московской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Пензенской, Липецкой, Свердловской областей и Донецкой Народной Республики. Эксперты обсудили вопросы сохранения этнокультурного суверенитета и популяризации исторических мест, литературных традиций, формирования гражданской активности, развития волонтерства в сфере науки и культуры, креативных индустрий. Представители научного сообщества также поговорили и об археологических, краеведческих достижениях, исследованиях и новых культурных проектах.

Центральную сессию Международного форума древних городов продолжила IX межрегиональная конференция «Рязанская земля: история, культура, общество», посвященная 245-летию учреждения Рязанской области. В рамках конференции работали секции по истории, археологии, этнографии, культуре, литературе, искусству, педагогике и наставничеству, туризму, краеведческой деятельности библиотек региона и креативным индустриям в сфере культуры. На 9 секционных заседаниях свои доклады представили более 100 участников: библиотечные и музейные работники, преподаватели учебных заведений, краеведы-исследователи, представители научных сообществ из 23 городов.

25 августа в рамках деловой программы Форума состоялся семинар «Древние города как столпы единого духовного пространства», модератором которого выступил заместитель Генерального директора по межрегиональному и международному сотрудничеству Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино, руководитель Ассоциации «Святыни неразделенного христианства», автор и руководитель проекта «Межрелигиозный диалог через культуру», доктор теологии (ThD) Мигель Паласио. Мероприятие стало частью масштабного общенационального проекта «Межрелигиозный диалог через культуру», который реализуется с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Основными темами обсуждения стали значение древних городов для продвижения межрелигиозного мира, потенциал культурных учреждений в деле духовного просвещения и основные принципы межконфессионального диалога. Кроме того, участники отметили большую значимость проекта «Межрелигиозный диалог через культуру» для укрепления взаимопонимания между представителями традиционных религий посредством культуры и культурного просвещения.

26 августа на «Мировом кафе» прошла презентация проекта Международного фестиваля против отмены российской истории и культуры «На том стоим», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив. Фестиваль пройдёт с 8 по 14 ноября 2023 года в Рязани и других городах Рязанской области, в том числе Касимове, Михайлове, Скопине, Спасск-Клепиках, Пронске, Шилово. Инициатором и руководителем проекта, который приурочен к 645-летию победы рязанских и московских дружин в битве на Воже и 245-летию переименования Переяславля-Рязанского в Рязань, является руководитель «Шотландского культурного центра «Каледонский клуб» Виталий Миронов.

Основная цель проекта – подчеркнуть роль русской культуры в общемировом масштабе, — отметил заместитель Председатель Правительства Рязанской области Артем Никитин.

В презентации приняли участие зарубежные деятели культуры – певица Анна Лусия Кальдерон из Колумбии, певец Франсуа Модеме из Франции и музыкант Джими МакРэй из Великобритании. Они исполнили самые известные русские музыкальные произведения.

Директор Рязанского художественного музея имени Пожалостина Валерия Масловская и ученый секретарь Донецкого республиканского художественного музея Наталья Воропаева в формате телемоста обсудили перспективы организации нового выставочного онлайн-проекта «Предчувствие мира».

Значимым событием деловой встречи стала церемония подписания двусторонних соглашений между Государственным музеем-заповедником С.А. Есенина, Всероссийским историко-этнографическим музеем, Оренургским областным музеем изобразительных искусств и Курским литературным музеем.

Эмоциональным и самым масштабным событием культурной программы стало закрытие VI Международного форума «Юность древних городов» 26 августа. На концерте-саге «Книга мира» выступила вся дружная команда Форума: Рязанский губернаторский симфонический оркестр под управлением маэстро Сергея Оселкова, Рязанский государственный академический русский народный хор имени Евгения Попова, Рязанский камерный хор, солистка Большого театра России Ольга Селиверстова (сопрано), солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Виталий Серебряков (тенор), «Дивные гости» и многие другие. Каждый из участников стал проводником, показавшим историческое наследие своей страны, своего города.

Зная родную культуру, чувствуя ее, человек сохраняет и передает полученный опыт последующим поколениям. И выступление музыканта Джими МакРэйя из Великобритании это доказало: несколько тысяч зрителей мелодичным, слаженным многоголосьем под звучание шотландской волынки солиста спели «Катюшу». И вправду, культура обогащает народы самым лучшим, что накопило человечество, даруя всем захватывающие дух моменты.

На башкирском языке «хэй» — значит «люби». А если человек любит, то это значит, что он живет вечно! – руководитель этно-группы «Курайсы» Роберт Юлдашев.

Сильная, завораживающая театрализованная программа, волнующая сердце музыка и этнические сценические костюмы зарубежных гостей Форума никого не оставили равнодушными.

Прямые трансляции ключевых мероприятий VI Международного форума древних городов проводились на платформе «Культура. РФ», собрав более 67000 тысяч просмотров. Теперь их можно посмотреть в официальной группе «Рязанская область» ВКонтакте, в официальной группе «Международный форум древних городов» ВКонтакте, а также на сайте Форума древних городов (https://drevniegoroda.ru/).