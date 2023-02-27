Исследование: Рязанская область вошла в топ-15 регионов с низким уровнем безработицы

Специалисты РИА Рейтинг назвали регионы России с самым низким и самым высоким уровнем безработицы в четвёртом квартале 2022 года.

Рязанская область заняла 13-ю строчку рейтинга с показателем в 2,6%. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года снижение составило 0,3 процентных пункта. В третьем квартале жителям региона приходилось искать работу в среднем в течение 4,5 месяцев.

Самая благополучная ситуация с трудоустройством в Ямало-Ненецком автономном округе (1,6%) и Камчатском крае (1,9%), больше всего проблем с занятостью населения в Ингушетии (28,4%). В целом уровень безработицы составил 3,7%.

Безработица снизилась в 76 регионах страны, выросла в 6 и в 3 не изменилась.

Аналитики отмечают некоторую положительную тенденцию по безработице среди молодёжи. Доля безработных старше 50 лет по итогам декабря прошлого года в общей структуре составляет 18,8%, или чуть более 520 тысяч человек.

Средний возраст безработного – 36,8 лет. Эксперты отмечают, что в сельской местности с трудоустройством сложнее, чем в городе. В состоянии застойной безработицы (ищут работу более года) находились 22,4% сельских безработных, а городских только 13,3%.

Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.