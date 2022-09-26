Исследование: Каждый пятый россиянин готов ради работы переехать в Рязань

Сервис Работа.ру провёл исследование, в какие города жители России переехали бы ради работы. Результаты публикует РИА Новости.

В Рязань переехали бы 22% опрошенных. Такие же показатели у Твери и Калуги. Чуть ниже в списке Тула — 21%, далее следуют Липецк и Смоленск — по 19%. Замкнул топ-10 Архангельск — туда на ПМЖ по работе готовы переехать 16% участников опроса.

Лидерами для переезда стали Астрахань, Ставрополь и Владимир — почти 60% респондентов готовы переехать туда.

В целом переехать в небольшой город с населением до 600 тысяч человек ради работы готовы 59% россиян. 41% заявили о неготовности к этому.

Опрос провели в сентябре среди 3100 совершеннолетних жителей всех российских регионов.