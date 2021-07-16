ИСГ «Мармакс» презентовала новый дом «Достояние на Чапаева» в Рязани

Инвестиционно-строительная группа «Мармакс» провела презентацию своего нового жилого дома «Достояние на Чапаева». Восьмиэтажный дом бизнес-класса, возведенный по авторскому архитектурному проекту, представили собственникам квартир.
Основатель и генеральный директор ИСГ «Мармакс» Юрий Юров лично поблагодарил клиентов за выбор компании и рассказал об идее проекта и ее реализации.
Дом «Достояние на Чапаева» — уникальный по разнообразию опций формат для Рязани.
Продуманное инфраструктурное наполнение жилого дома предполагает создание максимального комфорта для жителей.
Особое внимание в проекте уделено благоустройству территории. «Достояние на Чапаева» — это первый в Рязани жилой дом с благоустроенным двором, расположенном на стилобате.
Ландшафтный дизайн продуман так, чтобы двор стал единой природной экосистемой с газоном, кустарниками и деревьями, в том числе крупномерными. В проекте благоустройства максимально используются натуральные материалы — декинг, щепа, каменная крошка.
На презентацию под хештегом Я СКАЗАЛ ДА #МАРМАКС были приглашены собственники вместе с семьями.
Мероприятие было выдержано в экологичном стиле – с деревянной мебелью и стеклянной посудой. Была создана креативная фотозона и приглашены высококлассные фотограф и видеограф. Для гостей предусмотрели фуршет, развлекательные квесты, выступление кавер-группы, а отдельно для детей — аниматоров, аквагрим и мороженное. Важной частью развлекательной программы стали викторины и розыгрыши призов. Победитель фотоконкурса в Instagram получил фотоаппарат моментальной печати, а победителям викторины на знание своего дома подарили мерч компании – изделия из натуральной кожи.