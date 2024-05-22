Среда, 22 мая, 2024

Ирина Линдт рассказала о борьбе за наследство Валерия Золотухина

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: НТВ

В эту субботу гостьей нового выпуска ток-шоу «Секрет на миллион» (16+) на НТВ станет Ирина Линдт, сообщает пресс-служба телеканала. 

Актриса, которая была последней любовью Валерия Золотухина и подарила ему сына Ивана, расскажет о том, почему Золотухин жил на две семьи и с кем спустя 11 лет после смерти актёра борется за его наследство.

Ирина Линдт встретила народного артиста РСФСР Валерия Золотухина совсем юной. Между ними лежали 33 года разницы в возрасте, официальный брак знаменитого артиста и его популярность. Однако роман случился, и вскоре о нём узнали все. В студии «Секрета на миллион» Ирина Линдт расскажет о том, с чего всё началось, как она призналась в своих чувствах родителям и как Золотухин учил её не обращать внимания на злые сплетни.

Золотухин стал для Ирины первой любовью. Она для него – последней. Плодом этой любви стал сын Иван, которого Золотухин всем сердцем полюбил. Знаменитый актёр старался проводить с мальчиком всё свободное время, поэтому Иван, оставшийся сиротой в восемь лет, запомнил отца нежным и заботливым. В студии «Секрета на миллион» Иван поведает о том, как сильно ему не хватает отца, и признается, почему решил пойти по его стопам.

О том, что смертельно болен, Валерий Золотухин так и не узнал: семья утаила от него страшный диагноз. Ирина каждую минуту посвящала мужу и старалась делать всё, чтобы облегчить его страдания. Народный артист России Александр Панкратов-Чёрный, который заглянул в студию «Секрета на миллион», расскажет о том, как Ирина ухаживала за умирающим мужем и как до последнего не позволяла ему опустить руки.

Когда Золотухина не стало, его официальная жена поделилась с Ириной и маленьким Иваном наследством. Однако теперь, спустя 11 лет после смерти Золотухина, этот вопрос снова стал актуален. В студии «Секрета на миллион» Ирина Линдт откровенно расскажет о том, с кем и за что вынуждена сейчас бороться.

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