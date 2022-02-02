Ирина Дубцова перенесла экстренную операцию

Певица Ирина Дубцова рассказала поклонникам, что перенесла экстренную операцию. Видео из больничной палаты Ирина опубликовала в сторис инстаграм.
— Никто ни от чего не застрахован, — сказала певица.
По её словам, это не «омикрон», просто небольшая экстренная операция.
Концерт, который должен был пройти 4 февраля в клубе «16 тонн» перенесён на начало марта.
— Очень грустно, сейчас подплакиваю, но это, наверное, наркоз, — рассказала Дубцова о своём состоянии.
Утром 2 февраля Дубцова находится в палате, смотрит сериал «Интерны».