Ирина Дубцова перенесла экстренную операцию

Певица Ирина Дубцова рассказала поклонникам, что перенесла экстренную операцию. Видео из больничной палаты Ирина опубликовала в сторис инстаграм.

— Никто ни от чего не застрахован, — сказала певица.

По её словам, это не «омикрон», просто небольшая экстренная операция.

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Концерт, который должен был пройти 4 февраля в клубе «16 тонн» перенесён на начало марта.

— Очень грустно, сейчас подплакиваю, но это, наверное, наркоз, — рассказала Дубцова о своём состоянии.

Утром 2 февраля Дубцова находится в палате, смотрит сериал «Интерны».