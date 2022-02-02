-8.6 C
Рязань
Среда, 2 февраля, 2022

Ирина Дубцова перенесла экстренную операцию

spot_img
На главнуюНовости мира

Ирина Дубцова перенесла экстренную операцию

7info
Предыдущая статьяБастрыкину доложат об убийстве 4-летней девочки из-за просьбы посмотреть мультфильмы

Певица Ирина Дубцова рассказала поклонникам, что перенесла экстренную операцию. Видео из больничной палаты Ирина опубликовала в сторис инстаграм.

— Никто ни от чего не застрахован, — сказала певица.

По её словам, это не «омикрон», просто небольшая экстренная операция.

Реклама

Концерт, который должен был пройти 4 февраля в клубе «16 тонн» перенесён на начало марта.

— Очень грустно, сейчас подплакиваю, но это, наверное, наркоз, — рассказала Дубцова о своём состоянии.

Утром 2 февраля Дубцова находится в палате, смотрит сериал «Интерны».

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,891ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img