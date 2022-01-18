Музыкальный театр в Рязани был образован в 2004 году, а с 2006 года он неизменно располагается по адресу улица Циолковского, 12. Но несмотря на 18-летнюю историю, немалое количество достойных постановок и наград всероссийского и международного уровня, в музыкальном театре успели побывать далеко не все жители нашего города. Причиной тому – и наша вечная занятость, и небольшой зрительный зал, и неизменные аншлаги, а теперь ещё и эпидемиологические ограничения.

Тем, кто всё-таки соберётся посетить музыкальный театр, дадим один совет – покупайте билеты заранее. Например, сейчас уже стоит запланировать культурный поход на февраль, потому что на ближайшие выходные билеты вы уже не достанете. А ведь посмотреть будет на что. 22 и 23 января здесь снова покажут мюзикл В. Кондрусевича «Интрига» по пьесе Э. Скиба «Стакан воды».

Наше «интригующее» знакомство с Рязанским музыкальным театром и с этой оригинальной постановкой состоялось в конце прошлого года. И мы с удовольствием поделимся с вами впечатлениями.

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«Я впервые в Рязанском музыкальном театре. И сегодня испытал массу новых впечатлений! Мне понравилось всё, что я увидел и услышал! Камерная обстановка, великолепные артисты, сумасшедшие голоса, неподдельные чувства и эмоции, замечательный дирижёр, отличная музыка – я даже немного записал себе на диктофон, буду переслушивать. Весь мюзикл смотрится на одном дыхании! Теперь буду иметь в виду, что у нас в Рязани есть такой замечательный театр, и буду рекомендовать его всем знакомым!» – рассказал директор РИА «7info» Алексей Жеглов.

С ним полностью согласна главный редактор РИА «7info» Надежда Майорова.

«Мюзикл «Интрига» держит в напряжении до самого конца. До последних минут непонятно, чем всё закончится. Несмотря на то, что я знакома с историческим контекстом, режиссёр Урсула Макарова так тонко и красиво вплела в канву женского треугольника главного героя, что нам остаётся просто наслаждаться действием. Все партии блестящи, но больше всего меня поразил невероятно нежный и изящный дуэт королевы Анны и Абигайль. Хочется также выделить потрясающую находку с постоянным плетением нитей-интриг», – отметила Надежда Майорова.

Так что, если не успели купить билеты на 22 и 23 января, бронируйте места на «Интриге» на 17, 19 и 20 февраля. Отметим, что постановка доступна по «Пушкинской карте». Её можно и нужно смотреть и взрослым, и детям. Здесь каждый найдёт и поймёт что-то своё!













