Татьяна Проводина

Интересные древности и красивые народные костюмы: Форум древних городов пройдёт в Рязани с 24 по 27 августа

Фото из группы Туризм и отдых в Рязанской области ВКонтакте

Пятый международный форум объединил участников свыше 200 древних городов России и мира.

В этот раз форум проходит в Год культурного наследия народов России. Это определяет главные темы мероприятия:

• народный костюм

• 85-летие Рязанской области

• 870-летие города Касимов

Проект сохранит международный формат, в том числе онлайн-режим для некоторых мероприятий. Об этом сообщается в группе Туризм и отдых в Рязанской области ВКонтакте.

Подробное расписание Форума, афиша, регистрация на все лекции и мастер-классы на странице мероприятия ВКонтакте.

Интересные древности и красивые народные костюмы: Форум древних городов пройдёт в Рязани с 24 по 27 августа
Интересные древности и красивые народные костюмы: Форум древних городов пройдёт в Рязани с 24 по 27 августа
Интересные древности и красивые народные костюмы: Форум древних городов пройдёт в Рязани с 24 по 27 августа
Интересные древности и красивые народные костюмы: Форум древних городов пройдёт в Рязани с 24 по 27 августа
Интересные древности и красивые народные костюмы: Форум древних городов пройдёт в Рязани с 24 по 27 августа
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