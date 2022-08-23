Интересные древности и красивые народные костюмы: Форум древних городов пройдёт в Рязани с 24 по 27 августа

Пятый международный форум объединил участников свыше 200 древних городов России и мира.
В этот раз форум проходит в Год культурного наследия народов России. Это определяет главные темы мероприятия:
• народный костюм
• 85-летие Рязанской области
• 870-летие города Касимов
Проект сохранит международный формат, в том числе онлайн-режим для некоторых мероприятий. Об этом сообщается в группе Туризм и отдых в Рязанской области ВКонтакте.
Подробное расписание Форума, афиша, регистрация на все лекции и мастер-классы на странице мероприятия ВКонтакте.