Интересные древности и красивые народные костюмы: Форум древних городов пройдёт в Рязани с 24 по 27 августа

Пятый международный форум объединил участников свыше 200 древних городов России и мира.

В этот раз форум проходит в Год культурного наследия народов России. Это определяет главные темы мероприятия:

• народный костюм

• 85-летие Рязанской области

• 870-летие города Касимов

Проект сохранит международный формат, в том числе онлайн-режим для некоторых мероприятий. Об этом сообщается в группе Туризм и отдых в Рязанской области ВКонтакте.

Подробное расписание Форума, афиша, регистрация на все лекции и мастер-классы на странице мероприятия ВКонтакте.