Сербский подвижник со Святой горы Афон, схиархимандрит Стефан (Милкович), оставил после себя ряд пугающих предсказаний. Он уверенно говорил о грядущей катастрофе для США после 2025 года. Для России же у него был простой, но важный совет: «Советую беречь свои дома».

Кто такой старец Стефан?

Схиархимандрит Стефан Карульский (в миру Стефан Милкович) – известный сербский подвижник, проживший долгую жизнь на Афоне. Он скончался 4 декабря 2001 года. Священник успел оставить пророчества о будущем мира. В православной среде его почитают как прозорливого старца, поэтому к его словам относятся с особым вниманием.

Чудесное спасение и путь на Афон

Судьба самого Стефана Милковича была полна чудес. В 1945 году сербские коммунисты приговорили его к расстрелу по ложному обвинению в сотрудничестве с немцами. Когда его уже поставили к стенке, он услышал внутренний голос: женщина велела ему бежать. Милкович не стал медлить и рванул с места. Солдаты открыли огонь, но ни одна пуля не задела беглеца.

Расценив это как Божье чудо, Стефан пешком отправился на Афон. Там он сначала поселился в сербском монастыре Хиландар, потом перешёл к русским братьям в Пантелеймонов монастырь. В итоге он избрал путь полного уединения и стал отшельником в пещерном скиту Карулия.

Сербский старец увидел наше будущее: каким оно будет?

Его жизнь была суровой. Он жил среди голых камней, в сырости и холоде. Питался тем, что ловил в море, и овощами с крошечного огорода. Несмотря на тяжёлые условия, старец никогда не болел. Он принимал всех паломников – православных, католиков, протестантов.

Перед смертью он рассказал о видениях, связанных с 2026 годом и периодом далее. По его словам, мир ждёт мощный водный катаклизм.

— Её территории останутся практически в неизменном виде. А вот другим же странам придётся намного хуже, а больше всего пострадает североамериканский континент, говорил Стефан Карульский.

Предостережение для России

Старец предрёк, что Россия не пострадает от стихии. Однако на её территорию хлынут потоки беженцев из других стран. Благодаря своим просторам, страна сможет всех принять и расселить. Но, обращаясь к русским, старец оставил загадочное предупреждение: «Берегите свои дома».