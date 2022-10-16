Воскресенье, 16 октября, 2022
Татьяна Проводина

Иностранцам, заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, российское гражданство предоставят в упрощённом порядке

На главнуюНовости Рязани

Иностранные граждане и лица без гражданства, заключившие контракты о прохождении военной службы в Вооружённых силах России и принимающих участие в боевых действиях в их составе, принимаются в гражданство РФ в упрощённом порядке.

Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 30 сентября. Об этом сообщает минтруда и соцзащиты населения Рязанской области.

По вопросам заключения контракта о прохождении военной службы нужно обратиться в военный комиссариат Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фрунзе, д. 27, телефон: +7 (4912) 25-36-29.

По вопросу вступления в гражданство РФ обращаться нужно в Управление по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 59, телефон: +7 (4912) 29-99-29.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/