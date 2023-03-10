Инфраструктуру для собак предложили создавать в России

В России массово могут начать создавать инфраструктуру для выгула собак. Игровые площадки хотят включить в концепции благоустройства городов и в обязанности застройщиков. Инициативу подготовил общественный совет при Минстрое и направит её в ведомство, сообщают «Известия».
Глава рабочей группы по инфраструктуре для выгула собак при общественном совете Минстроя Артем Гебелев сообщил: речь идёт о больших зонах выгула собак, специальных парковых маршрутах, урнах для отходов животных.
При этом в рамках новой инициативы обязательно должно оставаться формирование благоприятных условий жизни горожан, а также повышение ответственности владельцев собак, отметил эксперт.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram