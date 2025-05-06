Индия атаковала Пакистан вечером 6 мая

Вечером 6 мая индийская армия нанесла удар по территории Пакистана. Об этом сообщают местные СМИ.

Операции дали название «Синдур», по данным индийской стороны, она направлена на террористическую инфраструктуру в Пакистане и пакистанском Кашмире.

Есть информация об использовании ракет класса «земля — земля». В некоторых приграничных районах идут стрелковые бои, наносятся артиллерийские удары.

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Минобороны Индии заявило, что атакованы позиции террористов, базы пакистанской армии не подвергались ударам.

Обострение ситуации между странами началось после теракта 22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир, где были убиты 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия обвинила Пакистан в поддержке террористов, что привело к резкому ухудшению отношений между странами.