Иммунолог назвал 3 продукта, повышающие риск появления тромбов

Врач-иммунолог Андрей Продеус рассказал о трёх продуктах, которые могут увеличить риск возникновения тромбов. Об этом сообщает МК.

Медик объяснили, что, в первую очередь, ограничения в продуктах касаются людей с болезнями сердечно-сосудистой системы, пенсионеров, а также тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни.

По словам эксперта, таким людям стоит избегать пищу с большим содержанием витамина K, так как он улучшает свертываёмость крови. Одна из самых высоких концентраций этого витамина в петрушке, шпинате и базилике.

Причём петрушка является абсолютным лидером: в 100 граммах содержится 20 суточных доз витамина K, в базилике и шпинате – 7 и 6 доз соответственно.