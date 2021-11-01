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Вторник, 2 ноября, 2021
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Иммунолог назвал 3 продукта, повышающие риск появления тромбов

Александр Ильин
Изображение ReStyled Living с сайта Pixabay

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Врач-иммунолог Андрей Продеус рассказал о трёх продуктах, которые могут увеличить риск возникновения тромбов. Об этом сообщает МК. 

Медик объяснили, что, в первую очередь, ограничения в продуктах касаются людей с болезнями сердечно-сосудистой системы, пенсионеров, а также тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни. 

По словам эксперта, таким людям стоит избегать пищу с большим содержанием витамина K, так как он улучшает свертываёмость крови. Одна из самых высоких концентраций этого витамина в петрушке, шпинате и базилике.

Причём петрушка является абсолютным лидером: в 100 граммах содержится 20 суточных доз витамина K, в базилике и шпинате – 7 и 6 доз соответственно. 

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