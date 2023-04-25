Икона Архангела Михаила из коллекции Рязанского художественного музея

В зале древнерусского искусства Рязанского художественного музея собраны уникальные экспонаты деревянного зодчества 15- 17 веков.

Сегодня в программе «День шедевра» расскажем об иконе Архангела Михаила.

— Икона Архангела Михаила, датируемая 16 веком, поступила в музей из Путятинского района Рязанской области. Это барельеф с глубоким ковчегом, писанный резью.

Архангел Михаил — предводитель земного воинства. Он в одежде древнерусского воина – кольчуге.

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В правой руке Святой держит высоко поднятый меч, левая положена на ножны. Святой стоит на красной подушке, символизирующей облако. Обращают на себя внимание расположенные по полям иконы всполохи синего и красного цветов напоминают о грозовых молниях.

Часто икону с изображением Архангела Михаила выносили перед русскими войсками, когда им предстояло решающее кровопролитное сражение.