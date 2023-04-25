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Вторник, 25 апреля, 2023

Икона Архангела Михаила из коллекции Рязанского художественного музея

В зале древнерусского искусства Рязанского художественного музея собраны уникальные экспонаты деревянного зодчества 15- 17 веков.

Сегодня в программе «День шедевра» расскажем об иконе Архангела Михаила.

 — Икона Архангела Михаила, датируемая 16 веком, поступила в музей из Путятинского района Рязанской области. Это барельеф с глубоким ковчегом, писанный резью.

Архангел Михаил  — предводитель земного воинства. Он в одежде древнерусского воина – кольчуге.

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В правой руке Святой держит высоко поднятый меч, левая положена на ножны. Святой стоит на красной подушке, символизирующей облако. Обращают на себя внимание расположенные по полям иконы всполохи синего и красного цветов напоминают о грозовых молниях.

 Часто икону с изображением Архангела Михаила выносили перед русскими войсками, когда им предстояло решающее кровопролитное сражение.

Икона Архангела Михаила из коллекции Рязанского художественного музея
Икона Архангела Михаила из коллекции Рязанского художественного музея
Икона Архангела Михаила из коллекции Рязанского художественного музея
Икона Архангела Михаила из коллекции Рязанского художественного музея
Икона Архангела Михаила из коллекции Рязанского художественного музея
Икона Архангела Михаила из коллекции Рязанского художественного музея
Икона Архангела Михаила из коллекции Рязанского художественного музея

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