Игорь Щеголев провел в Рязанской области совещание по проблемам здравоохранения

В рамках рабочей поездки в Рязанский регион полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев совместно с губернатором Павлом Малковым провёл совещание по проблемам системы здравоохранения области.
В работе приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Михаил Максимов, вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов, министр здравоохранения региона Александр Пшенников, руководители исполнительных органов власти, местного самоуправления, контрольных и надзорных ведомств, правоохранительных структур.
Игорь Щеголев сказал, обращаясь к участникам совещания: «Президент обозначил народосбережение главным стратегическим приоритетом государства. Здравоохранение в этой работе играет ключевую роль. Регулярно принимаются дополнительные решения, которые направлены на повышение эффективности системы здравоохранения. Все больше акцентов делается на малые города и сельскую местность. Но многое зависит и от профессионализма работников этой сферы, от лекарственного обеспечения населения, от системы подготовки будущих врачей и среднего медперсонала, гармоничного сочетания государственной и частной медицины. Это непростые вопросы, но точно решаемые. И механизмы для этого существуют, и лучшие практики, которые подтверждают, что всё это можно наладить очень эффективно».
Игорь Щеголев, в частности, отметил, что необходимо оптимизировать систему подготовки кадров по целевому обучению и обратить внимание на повышение открытости информации о наличии таких вакансий, проработать вопрос грамотного распределения «целевиков». По его словам, эти проблемы существуют не только в Рязанской области.
В рамках заседания обсуждались меры, направленные на решение проблемных вопросов в здравоохранении региона, плановые мероприятия на текущий год, вопросы поддержки реализуемых проектов. В ходе совещания был представлен положительный опыт организации системы лекарственного обеспечения. Генеральный директор Нижегородской областной фармации Павел Ястребов рассказал о применяемой модели работы в этом направлении, она признана одной из самых эффективных в стране.
Губернатор Павел Малков подчеркнул, что система здравоохранения – одна из самых проблемных сфер в Рязанской области. Но, несмотря на все существующие недостатки в организации работы, проблемы с оснащением медучреждений, врачи продолжают выполнять свой долг и прилагают максимум усилий для спасения жизни и здоровья пациентов.
Губернатор отметил, что новый онкоцентр позволит в полном объеме оказывать медпомощь пациентам с онкологией, без выезда за пределы региона.
Он сообщил также о том, что в регионе будет запущена «горячая линия», которая позволит быстрее анализировать положение дел в здравоохранении.
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