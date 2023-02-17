Игорь Щеголев провел в Рязанской области совещание по проблемам здравоохранения

В рамках рабочей поездки в Рязанский регион полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев совместно с губернатором Павлом Малковым провёл совещание по проблемам системы здравоохранения области.

В работе приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Михаил Максимов, вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов, министр здравоохранения региона Александр Пшенников, руководители исполнительных органов власти, местного самоуправления, контрольных и надзорных ведомств, правоохранительных структур.

Игорь Щеголев сказал, обращаясь к участникам совещания: «Президент обозначил народосбережение главным стратегическим приоритетом государства. Здравоохранение в этой работе играет ключевую роль. Регулярно принимаются дополнительные решения, которые направлены на повышение эффективности системы здравоохранения. Все больше акцентов делается на малые города и сельскую местность. Но многое зависит и от профессионализма работников этой сферы, от лекарственного обеспечения населения, от системы подготовки будущих врачей и среднего медперсонала, гармоничного сочетания государственной и частной медицины. Это непростые вопросы, но точно решаемые. И механизмы для этого существуют, и лучшие практики, которые подтверждают, что всё это можно наладить очень эффективно».

Игорь Щеголев, в частности, отметил, что необходимо оптимизировать систему подготовки кадров по целевому обучению и обратить внимание на повышение открытости информации о наличии таких вакансий, проработать вопрос грамотного распределения «целевиков». По его словам, эти проблемы существуют не только в Рязанской области.

«Понятно, что в нынешних условиях больше, чем когда бы то ни было, необходимо ориентировать все существующие механизмы на результат. Сосредоточиться на устранении дефицита кадров и исполнении всех государственных гарантий оказания медицинской помощи», – добавил полномочный представитель Президента РФ в ЦФО.

В рамках заседания обсуждались меры, направленные на решение проблемных вопросов в здравоохранении региона, плановые мероприятия на текущий год, вопросы поддержки реализуемых проектов. В ходе совещания был представлен положительный опыт организации системы лекарственного обеспечения. Генеральный директор Нижегородской областной фармации Павел Ястребов рассказал о применяемой модели работы в этом направлении, она признана одной из самых эффективных в стране.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что система здравоохранения – одна из самых проблемных сфер в Рязанской области. Но, несмотря на все существующие недостатки в организации работы, проблемы с оснащением медучреждений, врачи продолжают выполнять свой долг и прилагают максимум усилий для спасения жизни и здоровья пациентов.

«Сейчас мы системно занимаемся вопросами здравоохранения, – сказал Павел Малков. – Начинает работать медицинская информационная система, очень серьезно меняем систему родовспоможения. Идет работа по отдельным медицинским учреждениям. В прошлом году 15 ФАПов построили. В этом году построим еще пятнадцать. Все это стало возможным благодаря федеральной помощи и реализации национального проекта «Здравоохранение». Запустим скоро новый онкодиспансер. Это серьезный шаг в этой сфере. Уже сейчас он принял несколько первых пациентов. Идет определенная работа, которая скоро позволит принимать пациентов в круглосуточном режиме и обеспечить загрузку этого учреждения».

Губернатор отметил, что новый онкоцентр позволит в полном объеме оказывать медпомощь пациентам с онкологией, без выезда за пределы региона.

«Система здравоохранения меняется, и будет меняться. Конечно, для этого требуется определенное время и усилия. Причем усилия всех заинтересованных ведомств и структур, которые, так или иначе, касаются этих задач. Есть понимание, куда двигаться по каждому направлению. Видим, какие шаги нужно сделать для развития, выделяем дополнительные средства из областного бюджета. Благодарим федеральный центр за поддержку», – сказал губернатор.

Он сообщил также о том, что в регионе будет запущена «горячая линия», которая позволит быстрее анализировать положение дел в здравоохранении.