Художник и дизайнер Оля Крамс приглашает рязанцев на закрытие своей персональной выставки

2 апреля в 13.00 в Музее истории молодёжного движения, по адресу ул. Свободы, 79, состоится закрытие выставки «РАЗГОВОР С ПУСТОТОЙ» рязанского художника и дизайнера Ольги Крамс.
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Вот что рассказала нам художница о предстоящем мероприятии:
В программе:
- Хореографический коллектив «Своя КОМпания» с танцем-ассоциацией к картине «Лес вокруг»,
- Ваня Селиванов (группа Synthgone) с программой «Стадии» и музыкальными ассоциациям на избранные картины и Йоджо (Павел Ёжиков).
Вход свободный.
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г. Рязань, ул. Свободы, 79
Возрастное ограничение 6+