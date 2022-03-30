Художник и дизайнер Оля Крамс приглашает рязанцев на закрытие своей персональной выставки

— Программа будет насыщенной и интересной: во-первых, я буду показывать новые картины, которые писала по отзывам зрителей. Помните мою идею размышлений перед картиной «Монолог»? Также планируется выступление музыкантов и танцевального коллектива. Они покажут свои композиции, которые появились в результате вдохновения от выставки. И это будет Вау!