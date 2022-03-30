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Среда, 30 марта, 2022

Художник и дизайнер Оля Крамс приглашает рязанцев на закрытие своей персональной выставки

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Художник и дизайнер Оля Крамс приглашает рязанцев на закрытие своей персональной выставки

7info7

2 апреля в 13.00 в Музее истории молодёжного движения, по адресу ул. Свободы, 79,  состоится закрытие выставки «РАЗГОВОР С ПУСТОТОЙ» рязанского художника и дизайнера Ольги Крамс.

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 Вот что рассказала нам художница о предстоящем мероприятии:

 — Программа будет насыщенной и интересной: во-первых, я буду показывать новые картины, которые писала по отзывам зрителей. Помните мою идею размышлений перед картиной «Монолог»? Также планируется выступление музыкантов и танцевального коллектива. Они покажут свои композиции, которые появились в результате вдохновения от выставки. И это будет Вау!

В программе:

  • Хореографический коллектив «Своя КОМпания» с танцем-ассоциацией  к картине «Лес вокруг»,
  • Ваня Селиванов (группа Synthgone) с программой «Стадии» и музыкальными ассоциациям на избранные картины и Йоджо (Павел Ёжиков).

— Уверена, это будет здо́рово! Приходите ко мне в гости в эту субботу, 2 апреля в 13.00 в музее истории молодёжного движения.

Художник и дизайнер Оля Крамс приглашает рязанцев на закрытие своей персональной выставки

Вход свободный.

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г. Рязань, ул. Свободы, 79

Возрастное ограничение 6+

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