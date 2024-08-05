Обсуждения о вероятном начале Третьей Мировой войны продолжают набирать популярность. Политики на Западе активно обмениваются скандальными заявлениями, пытаясь привлечь внимание к своим позициям. В то же время некоторые экстрасенсы высказывают пугающие прогнозы, утверждая, что глобального конфликта избежать не удастся. Экстрасенс Марианна Абравитова поделилась с изданием МК своим предчувствием того, что может произойти в будущем уже в ближайшее время.

— То, что мы видим сейчас в разных точках Земного шара, конечно, не может не пугать, — говорит Марианна. — Третья Мировая война уже фактически началась. Вы же видите, что в последние несколько лет весь мир зажёгся конфликтами разной интенсивности.

По словам экстрасенса, столкновения будут продолжаться на планете ещё какое-то время.

— Не совсем здоровые в психическом плане люди хотят устроить на планете вселенский апокалипсис. Поэтому в данный момент происходит серьёзное нагнетание обстановки, — заявила она.

Вместе с тем Абравитова успокаивает людей: говорить о ядерной войне не приходится. Ядерное окружие в происходящих конфликтах применять не будут, ведь человечество находится на таком цивилизованном витке, когда силы интеллектуальные и мудрые удержат оголтелых политиков, мечтающих устроить вселенскую бойню. И всё то, что мы можем наблюдать сейчас относительно начала Третьей Мировой войны, — это потрясание кулаками.

— Эту границу будут пытаться перешагнуть в публичной плоскости, но она не будет перейдена в реальности, — уверяет Марианна. — Все понимают, что в противном случае человечество и цивилизации либо перестанут существовать, либо существенно затормозят своё развитие. Уже сейчас мы видим движение к миру, и с каждым месяцем оно будет усиливаться.

Марианна Абравитова оставила также свой прогноз на ход и завершение спецоперации на Украине в ближайшие месяцы. По её словам, с большой долей вероятности всё закончится до конца года.

— Наши недруги уже поняли, что победить Россию на поле боя не удастся. Поэтому в ходе переговоров России удастся достигнуть целей, о которых говорил Владимир Путин в самом начале СВО, — говорит экстрасенс.

Ранее шаманка Кажетта описала завершение СВО. Переломный момент в СВО, по её словам, уже близок. За ним последуют серьезные изменения. Россия больше не будет церемониться с противником. Все попытки мирного урегулирования были проигнорированы, поэтому послаблений ждать не стоит. Российские войска, доказавшие свою мощь, скоро освободят обширные территории.

Судьба Киева вместе с тем предрешена — он вернется в состав России. Боевые действия продлятся до конца года, а в 2025-м появятся первые проблески мира.

То, как завершится СВО, описывала ясновидящая Аделина Панина. По её словам, в ближайшее время на Украине вероятны значительные революционные изменения. Может произойти громкое свержение власти. Это вполне возможно, так как население уже на пределе из-за действий правительства, которое толкает его на войну ради свои корыстных финансовых интересов. Становится явным, что народ начинает сопротивляться: поджоги, протесты против бесчинств с мобилизацией: негодование будет нарастать, и киевская власть уже не сможет это остановить.

По мнению Паниной, в ближайшем будущем ВС РФ займут стратегически выгодные позиции на фронте. И после этого у Украины всё рухнет, словно карточный домик.

— Я вижу, что конфликт будет снижен до минимума уже к зиме. В конце года – ноябре, декабре – боевые действия фактически прекратятся. А последствия мы будем разбирать до весны следующего года. Но в целом ситуация уже приближается к окончанию. И Россия выйдет непременно победителем, — убеждена провидица.

Экстрасенс из Подмосковья Инна Мишина заявляла: специальная военная операция на Украине может продолжиться вплоть до 2025 года. Но при этом Владимир Зеленский покинет президентское кресло намного раньше. К ноябрю 2024 года конфликт начнёт утихать, продлится до 2025 года, и Зеленского на посту президента к тому моменту провидица не видит. Уход из публичного поля Владимира Зеленского станет для мировой общественностью настоящим потрясением. Он просто исчезнет.

— Вероятно, что его отставка состоится по состоянию здоровья, возможно, даже из-за внезапной кончины. Зеленский не хочет уходить, но ему придётся. Случится это в холодное время года, — убеждает Мишина.