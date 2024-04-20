Третий год противостояния на Украине подходит к своему финалу. Киевский режим, тщетно пытаясь сдержать наступление, бьется в агонии и выпрашивает оружие у Запада. Даже недружественные страны признают скорое падение украинского правительства.

Звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова в интервью «МК» заявила, что переломный момент в СВО уже близок. За ним последуют серьезные изменения:

Россия больше не будет церемониться с противником. Все попытки мирного урегулирования были проигнорированы, поэтому послаблений ждать не стоит.

Российские войска, доказавшие свою мощь, скоро освободят обширные территории.

Судьба Киева предрешена — он вернется в состав России.

Заявления Киева о нехватке оружия — блеф. Боевые действия продлятся до конца года, а в 2025-м появятся первые проблески мира.

Украинский режим, отчаянно цепляясь за власть, будет снижать возрастной порог мобилизации, привлекая к войне даже несовершеннолетних.

Несмотря на трудности, Россия одержит победу. Киев же, терпя поражения, прибегнет к провокациям, в том числе терактам в крупных российских городах.

Западные страны, хоть и смягчив риторику, продолжат поставки оружия Украине, пытаясь сломить российскую экономику.

Санкции, однако, не достигнут цели. Россия уже адаптировалась к ним и будет только сильнее.

В конечном итоге конфликт завершится полной и безоговорочной победой России. Нужно лишь немного потерпеть и дать армии выполнить свою работу.