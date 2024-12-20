Холодную воду отключат на нескольких улицах Рязани 20 декабря

«Водоканал» Рязани сообщил о плановом отключении холодного водоснабжения (ХВС) 20 декабря с 09:00 до 15:30 по следующим адресам:
- Улица Ленина
- д. 28 (ГКУ РО Представительский комплекс правительства Рязанской области)
- Улица Николодворянская
- д. 14, 16, 18
- Улица Полонского
- д. 1, корп. 1 (ГКУ РО Представительский комплекс правительства Рязанской области)
- д. 1/54 (ГКУ РО Представительский комплекс правительства Рязанской области, ГКУ УКС Рязанской области)
- д. 2, корп. 1
- д. 4, 4, корп. 1
- д. 6
- д. 7 (ГКУ Рязанской области ЦИТ Рязанской области)
- д. 9 (ГКУ РО Представительский комплекс правительства Рязанской области)
- Улица Садовая
- д. 49
- Соборная площадь
- д. 2, 6, 14 (Центр креативных индустрий), 18, 21
- Лево-Лыбедская
- д. 34 (Рязанский государственный цирк)
Жителям указанных адресов стоит заблаговременно запастись водой.