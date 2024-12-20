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Фото: Pxhere
Социальная сфера

Холодную воду отключат на нескольких улицах Рязани 20 декабря

Алексей Самохин

«Водоканал» Рязани сообщил о плановом отключении холодного водоснабжения (ХВС) 20 декабря с 09:00 до 15:30 по следующим адресам:

  • Улица Ленина
    • д. 28 (ГКУ РО Представительский комплекс правительства Рязанской области)
  • Улица Николодворянская
    • д. 14, 16, 18
  • Улица Полонского
    • д. 1, корп. 1 (ГКУ РО Представительский комплекс правительства Рязанской области)
    • д. 1/54 (ГКУ РО Представительский комплекс правительства Рязанской области, ГКУ УКС Рязанской области)
    • д. 2, корп. 1
    • д. 4, 4, корп. 1
    • д. 6
    • д. 7 (ГКУ Рязанской области ЦИТ Рязанской области)
    • д. 9 (ГКУ РО Представительский комплекс правительства Рязанской области)
  • Улица Садовая
    • д. 49
  • Соборная площадь
    • д. 2, 6, 14 (Центр креативных индустрий), 18, 21
  • Лево-Лыбедская
    • д. 34 (Рязанский государственный цирк)

Жителям указанных адресов стоит заблаговременно запастись водой.

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