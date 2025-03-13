Хочу умереть россиянином: в Рязани помогли получить гражданство пациенту реанимации

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина на своей странице ВКонтакте рассказала историю семьи, приехавшей в Рязань из ЛНР.

Женщину эвакуировали в наш город вместе с отцом. Почти сразу после прибытия в Рязань они подали документы на получение гражданства Российской Федерации. В ПВР людям помогли подготовить необходимые документы. Дочь получила гражданство раньше отца. Он тоже ждал своей очереди. Но тут случилось непредвиденное. Отца в тяжелом состоянии госпитализировали в ОКБ с инсультом.

Находясь в реанимации, немного придя в себя, отец сказал, что хочет получить гражданство РФ, во что бы то ни стало. Хочет умереть россиянином. Дочь была в отчаянии, не знала, как поступить. У отца в связи с болезнью нарушилась речь, двигательные функции.

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Епихина связалась с руководителем Управления миграции УМВД по Рязанской области М. А. Горожановым. Он сообщил, что для получения гражданства России нужно пройти последние процедуры: предоставить фотографии и произнести присягу. По заключению врачей о состоянии здоровья мужчины службы готовы выехать в больницу и провести все необходимые процедуры.

Фотография была готова еще до болезни. По информации врачей состояние мужчины было тяжелое, но сознание ясное, говорит, но очень плохо.

Мужчина очень старательно тренировался в произнесении присяги. Записали видео с одной из таких тренировок. Видео передали миграционным службам. Они в свою очередь ответили, что готовы выехать в больницу.

Буквально на следующий день были проведены все необходимые процедуры при вступлении в гражданство России, прошло торжественно вручение паспорта гражданина Российской Федерации. Руководство ОКБ оказало всяческое содействие миграционным службам в работе.