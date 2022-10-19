ХК «Рязань-ВДВ» проиграл в тульскому «АКМ» со счётом 1:4. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Единственная шайба «Рязань-ВДВ» на счёту нападающего первой тройки Дмитрия Силантьева. С пятью голами он лучший снайпер команды в текущем сезоне.

Исход встречи мог показаться предрешенным после того, как «АКМ» уже в середине первого периода повёл 2:0, а на второй перерыв команды ушли с 3:0. Однако в начале третьей двадцатиминутки рязанцы, наконец, «расколдовали» тульского вратаря Сергея Большакова — и перехватили инициативу.

Ключевым моментом встречи стали три подряд удаления, и все вынужденные (задержка, блокировка, толчок клюшкой), игроков «АКМ», в результате чего «Рязань-ВДВ» получил две кряду возможности реализовать лишнего в концовке матча. Причём в первой — почти две минуты игры «пять на три». Увы для «десантников», сделать этого не удалось, и сразу после этого «АКМ» забил четвёртый гол.

По броскам в створ — преимущество «Рязань-ВДВ» 38-36.

Следующие три матча рязанская команда проводит также на выезде: 21 октября в Москве со «Звездой», 23 октября в Тольятти с «Ладой» и 25 октября в Казани с «Барсом».

«АКМ» (Тула) — «Рязань-ВДВ» 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

1:0 Лазарев (Цыганов, Рымарев) 5:13 ГБ

2:0 Петров (Яковлев, Виноградов) 10:02

3:0 Рыбаков (Воронков, Михасёнок) 38:02

3:1 Силантьев 5 (Бицадзе, Васильев) 45:28 ГБ

4:1 Яковлев (Рымарев, Лазарев) 55:45 ГБ

Вратари: Большаков — Годес

Броски (в створ): 64 (36) — 62 (38)

Вбрасывания: 31 — 36

Штрафное время: 14 (6-0-8) — 12 (6-2-4)

Состав «Рязань-ВДВ»: Годес, Гуськов;

Сараев — Полунин (К), Силантьев — Пластинин (А) — А. Манукян; Зотов — Васильев, Дяденькин — Валицкий (А) — Бицадзе; Голиков — Кривошеев, Дидковский — Кузьменко — Никита Сироткин; Е. Смирнов — Басистый, Баранов — Карлин — Т. Манукян.

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