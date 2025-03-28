ХК «Рязань-ВДВ» готовит большую программу для болельщиков на матчи плей-офф ВХЛ

В пятницу и воскресенье, 28 и 30 марта, хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» проведёт домашние игры 1/8 финала плей-офф ВХЛ. Рязанцы будут принимать «Югру» их Ханты-Мансийска.

Для болельщиков, кроме зрелищных игр, приготовлена большая развлекательная программа. Вот, что пишет о ней официальная группа клуба «ВКонтакте».

Приготовьтесь к невероятной атмосфере! В этот раз мы заряжаем не только лёд, но и трибуны — вас ждут крутые активности:

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🎨 Аквагрим— станьте самым ярким болельщиком!

🎁 Подарки от нашего маскота!

🎤 Ведущий, который не даст заскучать ни секунды!

🎸 Музыкальная группа «Крылатая пехота»

✏️ Создадим плакаты в поддержку команды вместе!

⛸ Выступление фигуристов!

🖊 Автограф-сессия с игрокам

🔦 ОСОБЫЙ МОМЕНТ:

Когда команда выйдет на лёд — включаем фонарики на телефонах! Пусть зал сияет, как тысячи звёзд! ✨

🎶 Во втором периоде, во время второй коммерческой паузы, команду ждёт сюрприз: все вместе споём легендарную «Расплескалась синева…» — пусть трибуны гремят так, чтобы нас услышали даже за пределами арены! 🎤💙

📅 Приходите с 18:00— не пропустите ни одной активности!

Возрастное ограничение: 0+.