Хинштейн обратился к курянам после извинений Апачева, устроившего пиар на крови

Врио губернатора Александр Хинштейн спросил в телеграм-канале у жителей Курской области, простили ли они блогера и рэпера Акима Апачева, изрисовавшего нецензурными граффити стены в Судже.

По его мнению, прощать блогера, устроившего пиар на крови, должны не чиновники, а местные жители.

«В любом случае, состава административного правонарушения — это не отменяет, но вопрос к курянам: верите ли вы в извинения Акима Апачева, которые он разместил вчера поздно вечером», — спросил Хинштейн.

По предварительным данным, 69 процентов курян не поверила в искренность слов Апачева. Лишь 11 процентов участников опроса приняли извинения блогера.

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Сам Апаче ранее объяснил, что решил таким образом обозначить в городе российское присутствие, поскольку в городе множество украинских граффити. Он отметил, что не хотел никого обидеть.