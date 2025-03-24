Хинштейн обратился к курянам после извинений Апачева, устроившего пиар на крови

Врио губернатора Александр Хинштейн спросил в телеграм-канале у жителей Курской области, простили ли они блогера и рэпера Акима Апачева, изрисовавшего нецензурными граффити стены в Судже.
По его мнению, прощать блогера, устроившего пиар на крови, должны не чиновники, а местные жители.
По предварительным данным, 69 процентов курян не поверила в искренность слов Апачева. Лишь 11 процентов участников опроса приняли извинения блогера.
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Сам Апаче ранее объяснил, что решил таким образом обозначить в городе российское присутствие, поскольку в городе множество украинских граффити. Он отметил, что не хотел никого обидеть.