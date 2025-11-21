Минздрав США зафиксировал первый в стране случай заболевания птичьим гриппом штамма H5N5: местный житель был госпитализирован в начале ноября с симптомами гриппа. Новый вариант вируса особенно опасен для самых уязвимых — детей до трёх лет и пожилых людей, отметил в беседе с aif.ru вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев.

По его словам, тяжелее всего болезнь протекает у людей со сниженным иммунитетом. В группу повышенного риска входят дети до пяти лет и пожилые, но наиболее уязвимы именно малыши до трёх лет и пожилые с хроническими заболеваниями.

Как передаётся птичий грипп H5N5

Птичий грипп в крайне редких случаях может передаваться от человека к человеку, подчёркивает специалист. Гораздо более вероятен другой путь заражения — в местах, где обитают инфицированные птицы.

По словам Зуева, вирус легко передаётся при непосредственном контакте с заражёнными птицами. Опасность представляет нахождение в помещении, где содержались больные птицы, недостаточно тщательная термическая обработка мяса птицы и употребление в пищу заражённого мяса. Риск также связан с несоблюдением гигиены — грязные руки после контакта с птичьим помётом, перьями и другим биоматериалом.

Как защититься от заражения

Избежать инфицирования, подчёркивает вирусолог, можно при строгом соблюдении правил личной гигиены. При любом контакте с птицами, которые теоретически могут быть заражены, человек должен быть максимально защищён.

Речь идёт о полном наборе средств индивидуальной защиты: маска, перчатки, защитный комбинезон или другая закрытая одежда. Плюс обязательное мытьё рук, аккуратное обращение с мясом птицы и тщательная термическая обработка продуктов.

Основные симптомы птичьего гриппа у человека

Одним из ключевых признаков птичьего гриппа у человека является высокая температура — до 39–40 градусов. В целом, как подчёркивает Зуев, симптоматика во многом напоминает обычный сезонный грипп.

Пациенты могут жаловаться на общую слабость, боли в мышцах, боль в горле, насморк, заложенность носа, головную боль, сухой кашель и одышку. Возможны тошнота и рвота. Нередко возникают боли в животе и диарея, так как вирус поражает не только дыхательные пути, но и стенки желудочно‑кишечного тракта.

Инкубационный период при птичьем гриппе может составлять от 1–2 до 17 дней — то есть первые симптомы появляются как очень быстро, так и спустя более двух недель после заражения.

Во время лечения важно максимально снизить нагрузку на организм: сократить умственную и физическую активность, соблюдать постельный режим. При тяжёлом течении заболевания пациенту могут назначить курс антибиотиков — как часть комплексной терапии, например, при развитии бактериальных осложнений.