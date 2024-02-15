Четверг, 15 февраля, 2024

Губернатор: в Белгороде 5 человек погибли, 18 получили ранения

Автор: 7info

Опубликовано

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил первые данные о последствиях атаки ВСУ. Пост глава региона опубликовал в телеграм-канале.

Над Белгородом и Белгородским районом наша система ПВО работала по 14 воздушным целям. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.⠀

По предварительным данным, в Белгороде 5 человек погибли, в том числе один ребенок, ещё 18 человек получили ранения, 5 из которых дети. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения. Вся необходимая помощь оказывается.⠀

В городе Белгороде различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, порядка 5 автомобилей повреждены осколками. Также поврежден один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий.⠀

В Белгородском районе в селе Шагаровка различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях и одном автомобиле.⠀

Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход территорий продолжается.⠀

Информация уточняется.

Губернатор: в Белгороде 5 человек погибли, 18 получили ранения
Губернатор: в Белгороде 5 человек погибли, 18 получили ранения
Губернатор: в Белгороде 5 человек погибли, 18 получили ранения
Губернатор: в Белгороде 5 человек погибли, 18 получили ранения
Губернатор: в Белгороде 5 человек погибли, 18 получили ранения
Губернатор: в Белгороде 5 человек погибли, 18 получили ранения
Губернатор: в Белгороде 5 человек погибли, 18 получили ранения

Поделиться:

Популярные материалы

Новости 7info

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Двое детей погибли при атаке по Белгороду

ГИБДД просит рязанцев отказаться от поездок на личном транспорте

В Рязанской области готовятся к снегопаду

При ракетном ударе по Белгороду погибли люди

Последствия непогоды на федеральных трассах в Рязанской области ликвидируют 18 единиц техники

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности

Малков прокомментировал ситуацию с «мусорным полигоном» в Рязанском районе

Итоговое собеседование по русскому языку прошли 11 тысяч рязанских школьников

В Рязани прошла церемония возложения цветов к мемориалу павшим в локальных войнах

Большая часть запланированных работ рязанским Фондом капремонта не выполнена

Малков: есть уверенность, что закончим реконструкцию гимназии № 2 в этом году

Рязанская БСМП собирается закупить робота

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Двое детей погибли при атаке по Белгороду

Новости мира
По данным источника, один из погибших — младенец в коляске, второй находился около школы.

ГИБДД просит рязанцев отказаться от поездок на личном транспорте

Новости Рязани
В настоящее время автоинспекторами ведётся постоянный мониторинг дорожной обстановки.

В Рязанской области готовятся к снегопаду

Новости Рязани
К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 113 бригад «Рязаньэнерго»: 373 энергетика, 179 единиц спецтехники.

При ракетном ударе по Белгороду погибли люди

Новости мира
Число погибших в различных источниках разное. По данным SHOT, погибли 6 человек.

Последствия непогоды на федеральных трассах в Рязанской области ликвидируют 18 единиц техники

Новости Рязани
Дорожные службы продолжают круглосуточное дежурство на трассах региона.