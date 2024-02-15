Губернатор: в Белгороде 5 человек погибли, 18 получили ранения

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил первые данные о последствиях атаки ВСУ. Пост глава региона опубликовал в телеграм-канале.

Над Белгородом и Белгородским районом наша система ПВО работала по 14 воздушным целям. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.⠀

По предварительным данным, в Белгороде 5 человек погибли, в том числе один ребенок, ещё 18 человек получили ранения, 5 из которых дети. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения. Вся необходимая помощь оказывается.⠀

В городе Белгороде различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, порядка 5 автомобилей повреждены осколками. Также поврежден один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий.⠀

В Белгородском районе в селе Шагаровка различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях и одном автомобиле.⠀

Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход территорий продолжается.⠀

Информация уточняется.