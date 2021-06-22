Губернатор Рязанской области отправился с бизнес-миссией в Казахстан

- Advertisement -

Делегация Рязанской области, которую возглавляет губернатор Николай Любимов, прибыла с международной бизнес-миссией в республику Казахстан, сообщает сайт регионального правительства.

Рязанцы примут участие в мероприятиях VII Алматинского бизнес-форума и девятой промышленной выставки «EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021». На выставке регион представит свою экспозицию.

В рамках биржи контактов Рязанская область обсудит перспективы сотрудничества с Казахстаном. Речь пойдет о развитии связей между высокотехнологичными предприятиями промышленного сектора, организациями малого и среднего бизнеса, в сфере торговли, об опыте создания индустриальных парков.