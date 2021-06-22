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Вторник, 22 июня, 2021
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Губернатор Рязанской области отправился с бизнес-миссией в Казахстан

7info7
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Делегация Рязанской области, которую возглавляет губернатор Николай Любимов, прибыла с международной бизнес-миссией в республику Казахстан, сообщает сайт регионального правительства.

Рязанцы примут участие в мероприятиях VII Алматинского бизнес-форума и девятой промышленной выставки «EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021». На выставке регион представит свою экспозицию.

В рамках биржи контактов Рязанская область обсудит перспективы сотрудничества с Казахстаном. Речь пойдет о развитии связей между высокотехнологичными предприятиями промышленного сектора, организациями малого и среднего бизнеса, в сфере торговли, об опыте создания индустриальных парков.

Члены делегации Рязанской области также посетят технопарк «Аlatau IT», который является одним из восьми технопарков АО «Национальное агентство по технологическому развитию», несколько предприятий индустриальной зоны города Алматы, Генеральное консульство РФ в г. Алматы и Акимат, — говорится в сообщении.

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