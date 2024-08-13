Губернатор Рязанской области раскритиковал глав районов за неухоженные парки

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел заседание правительства, на котором остро поднял вопрос благоустройства и содержания общественных территорий. Поводом для критики стали жалобы жителей в социальных сетях.
Губернатор привел в пример несколько случаев, когда благоустроенные территории остаются без должного ухода. В центральном парке Кораблино уже год не могут вывезти спиленные деревья.
В Новопавловской роще Рязани после реконструкции не заменили старое ограждение.
Павел Малков потребовал от глав администраций всех муниципалитетов обеспечить постоянный контроль за состоянием парков и скверов, независимо от того, были ли они недавно благоустроены или еще нет.
Глава администрации Кораблинского района заверила, что спиленные деревья в парке будут вывезены до конца недели. Также сообщили о том, что в Новопавловской роще планируется замена ограждения, а также будет создана парковка по просьбам жителей.