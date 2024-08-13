Губернатор Рязанской области раскритиковал глав районов за неухоженные парки

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел заседание правительства, на котором остро поднял вопрос благоустройства и содержания общественных территорий. Поводом для критики стали жалобы жителей в социальных сетях.

Губернатор привел в пример несколько случаев, когда благоустроенные территории остаются без должного ухода. В центральном парке Кораблино уже год не могут вывезти спиленные деревья.

В Новопавловской роще Рязани после реконструкции не заменили старое ограждение.

Павел Малков потребовал от глав администраций всех муниципалитетов обеспечить постоянный контроль за состоянием парков и скверов, независимо от того, были ли они недавно благоустроены или еще нет.

«У нас появляется все больше благоустроенных пространств. Задача не просто сделать какое-то новое красивое место для отдыха жителей, его потом обязательно нужно поддерживать в хорошем состоянии. Так же как и те, которые еще не благоустроили. Это постоянная, комплексная работа, она сейчас выстраивается, изменения к лучшему есть, и ее качество должно повышаться, – подчеркнул Губернатор. – Но когда люди пишут в соцсетях, что сухое дерево спилили, а потом второй год не могут вывезти из парка, я считаю, что это бесхозяйственность. Прошу глав администраций обращать внимание на такие вопросы, поддерживать элементарный порядок, тогда и не будет подобных обращений от граждан».

Глава администрации Кораблинского района заверила, что спиленные деревья в парке будут вывезены до конца недели. Также сообщили о том, что в Новопавловской роще планируется замена ограждения, а также будет создана парковка по просьбам жителей.