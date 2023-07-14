Губернатор Рязанской области подписал соглашения, направленные на развитие агропромышленного комплекса

Правительство региона подписало соглашения с ООО «Шанс Трейд» и АО «Фирма «Август». Обе фирмы являются поставщиками агропромышленной продукции.

Подписание соглашений произошло в ходе выставки-форума «День поля Рязанской области-2023» 14 июля, пишет сайт правительства Рязанской области.

Отмечается, что обе компании входят в число лидеров отрасли и производят высококачественную продукцию. Губернатор подчеркнул, что сейчас сельскому хозяйству в регионе уделяется особое внимание:

Разговаривали с аграриями, они пользуются этой продукцией, считают ее высококачественной. Производители также наладили контакты с нашим профильным вузом и реализуют совместные программы.

Также глава региона посетил церемонию презентации первого в России доильного зала параллельного типа отечественного производства. Современный комплекс «Дельта» разработан и изготовлен рязанской компанией ООО «Ракета». Павел Малков уточнил: