Пятница, 11 августа, 2023
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Губернатор Рязанской области осмотрел сразу два микрорайона города

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Фото: правительство Рязанской области

В пятницу, 11 августа, Павел Малков посетил Канищево и Семчино, где проконтролировал строительство новых дорог и развитие социальной инфраструктуры. 

Как сообщает пресс-служба правительства области, губернатор ознакомился с ходом реконструкции проезда Шабулина, где проходят работы по расширению проезжей части до 4–6 полос и обустройство новых тротуаров и велодорожек. Полностью ремонт проезда завершится в октябре 2024 года.

Также Павел Малков проверил ход ремонтных работ на Северной окружной. Там техническая готовность объекта составляет уже 80%: незавершенными остаются работы по устройству освещения, тротуаров, велодорожек, надземного пешеходного перехода и обустройство территории, примыкающей к Борковскому пляжу. Губернатор отметил, что на данном участке подрядчик качественно выполняет все обязательства и зачастую ведет работу с опережением графика. 

В поселке Семчино Павел Малков осмотрел новый детский сад, который откроется в октябре этого года, а также побывал на строительной площадке, где к концу 2024 года появится школа на 1110 мест. Глава региона подчеркнул, что из-за активной застройки микрорайона потребность в социальных объектах также растет: 

Сегодня с коллегами проговорили эти вопросы и определили направления, в которых нужно двигаться.

Также губернатор посетил лицей №52, в котором к новому учебному году прошел капитальный ремонт и появилось современное оборудование. Павел Малков ознакомился и с работой МБУК «Центральная система детских библиотек города Рязани», детской школы искусств № 5, пообщался с активистами ТОС в сквере ЖКХ и с жителями дома № 23 корп. 1 по ул. Интернациональной, где в рамках региональной программы поддержки местных инициатив благоустраивается дворовая территория. 

Мы видим востребованность этой программы у людей. Очевидно, что ее нужно масштабировать. Понятно и то, что необходимо кратно увеличивать количество детских площадок. Это один из приоритетов. Будем учитывать это при формировании бюджета следующего года,

— отметил Павел Малков. 

Во время визита в Региональный мониторинговый центр губернатор подчеркнул, что в области создается единая система видеонаблюдения, фото- и видеофиксации, колл-центр и многое другое. По его словам, это будет единая система, которая значительно повысит уровень общественной безопасности. 

Губернатор Рязанской области осмотрел сразу два микрорайона города
Губернатор Рязанской области осмотрел сразу два микрорайона города
Губернатор Рязанской области осмотрел сразу два микрорайона города
Губернатор Рязанской области осмотрел сразу два микрорайона города

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