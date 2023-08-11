Губернатор Рязанской области осмотрел сразу два микрорайона города

В пятницу, 11 августа, Павел Малков посетил Канищево и Семчино, где проконтролировал строительство новых дорог и развитие социальной инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба правительства области, губернатор ознакомился с ходом реконструкции проезда Шабулина, где проходят работы по расширению проезжей части до 4–6 полос и обустройство новых тротуаров и велодорожек. Полностью ремонт проезда завершится в октябре 2024 года.

Также Павел Малков проверил ход ремонтных работ на Северной окружной. Там техническая готовность объекта составляет уже 80%: незавершенными остаются работы по устройству освещения, тротуаров, велодорожек, надземного пешеходного перехода и обустройство территории, примыкающей к Борковскому пляжу. Губернатор отметил, что на данном участке подрядчик качественно выполняет все обязательства и зачастую ведет работу с опережением графика.

В поселке Семчино Павел Малков осмотрел новый детский сад, который откроется в октябре этого года, а также побывал на строительной площадке, где к концу 2024 года появится школа на 1110 мест. Глава региона подчеркнул, что из-за активной застройки микрорайона потребность в социальных объектах также растет:

Сегодня с коллегами проговорили эти вопросы и определили направления, в которых нужно двигаться.

Также губернатор посетил лицей №52, в котором к новому учебному году прошел капитальный ремонт и появилось современное оборудование. Павел Малков ознакомился и с работой МБУК «Центральная система детских библиотек города Рязани», детской школы искусств № 5, пообщался с активистами ТОС в сквере ЖКХ и с жителями дома № 23 корп. 1 по ул. Интернациональной, где в рамках региональной программы поддержки местных инициатив благоустраивается дворовая территория.

Мы видим востребованность этой программы у людей. Очевидно, что ее нужно масштабировать. Понятно и то, что необходимо кратно увеличивать количество детских площадок. Это один из приоритетов. Будем учитывать это при формировании бюджета следующего года, — отметил Павел Малков.

Во время визита в Региональный мониторинговый центр губернатор подчеркнул, что в области создается единая система видеонаблюдения, фото- и видеофиксации, колл-центр и многое другое. По его словам, это будет единая система, которая значительно повысит уровень общественной безопасности.