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Вторник, 22 февраля, 2022

Губернатор Рязанской области не поедет в Армению в составе бизнес-миссии

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Губернатор Рязанской области не поедет в Армению в составе бизнес-миссии

7info
Фото: Правительство Рязанской области

22 февраля губернатор Николай Любимов провёл заседание правительства Рязанской области. 

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Любимов отметил, что на следующей неделе запланирована бизнес-миссия в Республику Армения. Однако ввиду ряда причин глава региона примет участие в работе дистанционно.

«Безусловно, бизнес-миссия состоится. Мы должны делать все, чтобы наши предприятия развивались, находили новые рынки сбыта, и наша экономика двигалась вперед. Но поездка состоится без моего личного присутствия в составе делегации Рязанской области, как планировалось ранее. Такое решение принято мной в связи с последними событиями, с введением режима повышенной готовности, большим количеством дел, которые требуют моего непосредственного нахождения в регионе, – здесь и сейчас, – сказал он. – Тем не менее, я буду регулярно выходить на связь с нашими делегатами, коллегами, руководителями предприятий, которые будут там находиться. Мы будем вместе обсуждать вопросы, принимать решения. Планирую часть переговоров с армянскими коллегами в онлайн-формате. Обсудим наше партнерство в реализации возможных взаимовыгодных проектов».

В рамках бизнес-миссии предусмотрена насыщенная программа, в том числе презентация экспортного потенциала региона. Планируется открытие в Ереване шоу-рума рязанских предприятий.

Губернатор дал поручение заместителю председателя правительства Рязанской области Артему Никитину возглавить делегацию региона и максимально эффективно отработать на месте.

«Не сомневаюсь, что наше сотрудничество с Арменией, прежде всего в плане развития экономики, будет очень ценным. Мы готовы к конструктивному, ответственному и честному партнерству. Уверен, что эта бизнес-миссия будет успешной, как и предыдущая работа такого формата», – отметил он.

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В состав делегации войдут представители Минэконома региона, Корпорации развития области, Рязанского центра экспорта, предприятий.

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