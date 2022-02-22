Губернатор Рязанской области не поедет в Армению в составе бизнес-миссии

«Безусловно, бизнес-миссия состоится. Мы должны делать все, чтобы наши предприятия развивались, находили новые рынки сбыта, и наша экономика двигалась вперед. Но поездка состоится без моего личного присутствия в составе делегации Рязанской области, как планировалось ранее. Такое решение принято мной в связи с последними событиями, с введением режима повышенной готовности, большим количеством дел, которые требуют моего непосредственного нахождения в регионе, – здесь и сейчас, – сказал он. – Тем не менее, я буду регулярно выходить на связь с нашими делегатами, коллегами, руководителями предприятий, которые будут там находиться. Мы будем вместе обсуждать вопросы, принимать решения. Планирую часть переговоров с армянскими коллегами в онлайн-формате. Обсудим наше партнерство в реализации возможных взаимовыгодных проектов».