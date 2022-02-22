Губернатор Рязанской области не поедет в Армению в составе бизнес-миссии

22 февраля губернатор Николай Любимов провёл заседание правительства Рязанской области.
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Любимов отметил, что на следующей неделе запланирована бизнес-миссия в Республику Армения. Однако ввиду ряда причин глава региона примет участие в работе дистанционно.
В рамках бизнес-миссии предусмотрена насыщенная программа, в том числе презентация экспортного потенциала региона. Планируется открытие в Ереване шоу-рума рязанских предприятий.
Губернатор дал поручение заместителю председателя правительства Рязанской области Артему Никитину возглавить делегацию региона и максимально эффективно отработать на месте.
В состав делегации войдут представители Минэконома региона, Корпорации развития области, Рязанского центра экспорта, предприятий.