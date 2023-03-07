Губернатор Павел Малков встретился с активистами движения МЫВМЕСТЕ

Глава Рязанской области Павел Малков обсудил с активистами движения #МЫВМЕСТЕ развитие волонтёрского движения.

Проекты жителей нашего региона стали финалистами и победителями международной премии.

Так, Александра Тимонина и её мама теперь шефствуют над приютом для бездомных животных. Оксана Клементьева показала популяризацию здорового образа жизни от Елатомского приборного завода: компания выпустила серию фильмов и проводит бесплатное медицинское консультирование. Регина Колядина и Елена Купцова организовали социальную столовую в Скопине.

На конкурс от наших волонтёров поступило 244 проекта.

С момента создания движения #МЫВМЕСТЕ прошло уже три года. В период пандемии волонтёры оказывали помощь маломобильным и пожилым гражданам. Сегодня ребята размещают беженцев, собирают гумпомощь, помогают рязанским полкам и участникам СВО.

Павел Малков: «Волонтёрские штабы открыты во всех районах и городских округах Рязанской области. Собрано и передано более 40 тысяч посылок. Активисты показали образцы того, что делают для наших бойцов: балаклавы, «сухой душ», плащ-палатки, переносные печки и многое другое»

Павел Малков подчеркнул, что совместная работа будет продолжена. Ни одна семья, ни один ветеран не должны остаться без внимания и помощи, – отметил губернатор.