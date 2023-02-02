Четверг, 2 февраля, 2023
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Губернатор Павел Малков посетил выставку «Царица Небесная»

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2 февраля губернатор Рязанской области Павел Малков посетил уникальную выставку произведений из частной коллекции «Царица небесная» — образ Богоматери в русской и европейской живописи XV — начала ХХ веков», которая открылась накануне в художественном музее им. И. П. Пожалостина.

Вместе с главой региона с экспозицией ознакомился Митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Среди почетных гостей на выставке также присутствовал владелец коллекции и организатор Евгений Шильников.

Малков ознакомился с экспозицией, в которую включено свыше 60 подлинных произведений искусства, собранных в течение последних тридцати лет. Среди них русские храмовые и аналойные иконы конца XVI — начала XX веков и картины западноевропейских мастеров живописи XV–XVI веков: Франческо Франчи, Орацио Самаккини, Доменико Пулиго и других. Рязань стала третьим городом, где представлены экспонаты этой частной коллекции, многие из них выставлены впервые.

«Выставка оставляет самое глубокое впечатление. Экспозиция имеет огромную духовную ценность. С точки зрения искусства можно проследить историю развития иконописи. Здесь каждая икона, каждое произведение — это своё видение, своя история и культура. Все они достойны самого пристального внимания», — сказал губернатор.

Выставка открывает серию мероприятий, приуроченных к празднованию 110-летия со дня основания художественного музея им. И. П. Пожалостина. Она будет работать до 23 апреля.

Губернатор Павел Малков посетил выставку «Царица Небесная»
Губернатор Павел Малков посетил выставку «Царица Небесная»
Губернатор Павел Малков посетил выставку «Царица Небесная»

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