Губернатор Павел Малков посетил выставку «Царица Небесная»

2 февраля губернатор Рязанской области Павел Малков посетил уникальную выставку произведений из частной коллекции «Царица небесная» — образ Богоматери в русской и европейской живописи XV — начала ХХ веков», которая открылась накануне в художественном музее им. И. П. Пожалостина.

Вместе с главой региона с экспозицией ознакомился Митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Среди почетных гостей на выставке также присутствовал владелец коллекции и организатор Евгений Шильников.

Малков ознакомился с экспозицией, в которую включено свыше 60 подлинных произведений искусства, собранных в течение последних тридцати лет. Среди них русские храмовые и аналойные иконы конца XVI — начала XX веков и картины западноевропейских мастеров живописи XV–XVI веков: Франческо Франчи, Орацио Самаккини, Доменико Пулиго и других. Рязань стала третьим городом, где представлены экспонаты этой частной коллекции, многие из них выставлены впервые.

«Выставка оставляет самое глубокое впечатление. Экспозиция имеет огромную духовную ценность. С точки зрения искусства можно проследить историю развития иконописи. Здесь каждая икона, каждое произведение — это своё видение, своя история и культура. Все они достойны самого пристального внимания», — сказал губернатор.

Выставка открывает серию мероприятий, приуроченных к празднованию 110-летия со дня основания художественного музея им. И. П. Пожалостина. Она будет работать до 23 апреля.