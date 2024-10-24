Губернатор Павел Малков посетил Скопинский район

23 октября Губернатор Рязанской области Павел Малков с рабочей поездкой посетил Скопинский район, где ознакомился с ходом реализации инвестпроектов и осмотрел объекты социальной сферы.

В селе Успенском Губернатор Павел Малков ознакомился с ходом строительства завода по фракционированию плазмы крови ООО «Октафарма-Фармимэкс» и производственных корпусов для выпуска цитостатиков фармацевтического завода «Скопинфарм». Оно ведется в рамках специальных инвестиционных контрактов. Работа новых производственных площадок позволит сделать серьезный шаг в области импортозамещения в разрезе всей страны. Там будут выпускаться лекарственные препараты и средства диагностики для выявления и лечения онкологических заболеваний и биопрепараты на основе плазмы крови человека, не имеющие аналогов в России. Также строится плазмохранилище и аналитическая лаборатория мощностью хранения и контроля в 600 т плазмы в год. Запуск объектов запланирован на 2026 и 2027 годы. В период до 2030 года будет создано порядка 1000 новых рабочих мест. Для приезжих сотрудников построено жилье — комплекс из 36 таун-хаусов. Кроме того, в 2026 году ООО «Скопинфарм» начинает строительство малоэтажного жилищного комплекса на 250 квартир при активном участии администрации Рязанской области и софинансировании со стороны в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Губернатор Павел Малков дал положительную оценку реализации проекта, подчеркнув его высокую значимость. «Один из крупнейших инвестиционных проектов на территории Рязанской области, который уверенно развивается. Находится на особом контроле. Взаимодействуем, решаем все возникающие проблемы. Видим неравнодушное отношение со стороны инвесторов, которые наряду с производством занимаются социальной инфраструктурой: строят дома, помогают в строительстве соцобъектов, участвуют во всех проектах по развитию района. Это образцовый подход, который хотелось бы видеть от всех крупных предпринимателей».

Глава региона посетил школу и детский сад, построенные в рамках программы комплексного развития сельских территорий при финансовой поддержке инвестора. Они заработали в этом году и рассчитаны на 132 и 80 детей соответственно. Учреждения отвечают всем современным требованиям, оснащены необходимым оборудованием. В школе уделяется особое внимание профориентационной работе, в том числе совместно с фармпредприятием. «Комплексный подход, где есть серьезный социально ответственный бизнес и строится соответствующая инфраструктура. В том числе при федеральной поддержке по программе комплексного развития сельских территорий. Коллективы школы и детского сада сформированы, учреждения посещают дети, на всей территории поселка видна жизнь. Здорово, что есть возможности для того, чтобы запускать новые социальные учреждения».

Также в Успенском в прошлом году начал работать новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, созданный в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».