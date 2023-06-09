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Губернатор Павел Малков осмотрел рязанскую БСМП

7info

В пятницу, 9 июня, губернатор Рязанской области Павел Малков посетил БСМП Рязани. Подробности визита сообщила пресс-служба регионального правительства.

Малков познакомился с работой медицинского учреждения, обсудил вопросы развития клиники. Губернатор отметил, что БСМП — одно из ключевых медицинских учреждений региона. Раньше больница имела серьезные организационные, финансовые проблемы. По его словам, со сменой команды вектор развития больницы изменился.

— Возвращаются врачи, внедряются новые методы малоинвазивной хирургии, хирургии одного дня, появляются новые методы обследования. Открывается вертолетная площадка — через неделю она сможет принимать санавиацию, — рассказал Малков.

Глава региона подчеркнул, что больница действует в интересах жителей Рязани и области. БСМП имеет все возможности, чтобы занять лидирующие позиции среди подобных медучреждений страны.

Для решения кадрового вопроса, расширяется сотрудничество с РязГМУ, налаживается взаимодействие с медколледжем.

— Это позволит, в первую очередь, качественно укрепить состав действующего медперсонала, — отметил губернатор.

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