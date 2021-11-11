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Четверг, 11 ноября, 2021
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Губернатор наградил рязанцев в связи со 180-летием со дня образования Сбербанка России

7info

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Губернатор распорядился наградить рязанцев в связи со 180-летием со дня образования Сбербанка России за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Распоряжение опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Благодарность губернатора Рязанской области объявлены Секретаревой Татьяне Николаевне — заместителю управляющего Рязанского отделения № 8606 Публичного акционерного общества «Сбербанк России».

Ценные подарки вручат Иванову Дмитрию Юрьевичу, заместителю управляющего;

Пальшину Станиславу Дмитриевичу, менеджеру управления продаж и обслуживания в сети внутренних структурных подразделений;

Рябошапке Ольге Вячеславовне, клиентскому менеджеру сектора продаж клиентам малого бизнеса № 8606/02 управления продаж малому бизнесу.

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