Губернатор наградил рязанцев в связи со 180-летием со дня образования Сбербанка России

Губернатор распорядился наградить рязанцев в связи со 180-летием со дня образования Сбербанка России за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Распоряжение опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».
Благодарность губернатора Рязанской области объявлены Секретаревой Татьяне Николаевне — заместителю управляющего Рязанского отделения № 8606 Публичного акционерного общества «Сбербанк России».
Ценные подарки вручат Иванову Дмитрию Юрьевичу, заместителю управляющего;
Пальшину Станиславу Дмитриевичу, менеджеру управления продаж и обслуживания в сети внутренних структурных подразделений;
Рябошапке Ольге Вячеславовне, клиентскому менеджеру сектора продаж клиентам малого бизнеса № 8606/02 управления продаж малому бизнесу.