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Вторник, 15 июня, 2021
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Губернатор Любимов провёл приём граждан в онлайн-формате

7info
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Губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Любимов провёл приём граждан в онлайн-формате. Об этом сообщается в группе Рязанской области ВКонтакте. 

Валентина Серёгина из Скопинского района обратилась с просьбой установить станцию очистки воды в селе Катино.

Сейчас готовятся шесть проектов строительства станций, два из них –  в Катино и Желтухинском – будут реализованы уже в этом году. Любимов дал поручение министерству ТЭК и ЖКХ помочь району осуществить в 2021 году сразу все шесть проектов.

Елена Насонова рассказала о необходимости ремонта спортзала в Шиловской школе №2. Средства на работы выделят в рамках профильной программы Рязанской области.

Марина Жданова пожаловалась на состояние надземного перехода на остановке общественного транспорта «Рязанская Таможня» в Рязани.  Ремонт проведут уже в этом году, переход сделают комфортным для жителей.

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