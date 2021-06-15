Губернатор Любимов провёл приём граждан в онлайн-формате

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Губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Любимов провёл приём граждан в онлайн-формате. Об этом сообщается в группе Рязанской области ВКонтакте.

Валентина Серёгина из Скопинского района обратилась с просьбой установить станцию очистки воды в селе Катино.

Сейчас готовятся шесть проектов строительства станций, два из них – в Катино и Желтухинском – будут реализованы уже в этом году. Любимов дал поручение министерству ТЭК и ЖКХ помочь району осуществить в 2021 году сразу все шесть проектов.

Елена Насонова рассказала о необходимости ремонта спортзала в Шиловской школе №2. Средства на работы выделят в рамках профильной программы Рязанской области.

Марина Жданова пожаловалась на состояние надземного перехода на остановке общественного транспорта «Рязанская Таможня» в Рязани. Ремонт проведут уже в этом году, переход сделают комфортным для жителей.