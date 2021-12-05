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Воскресенье, 5 декабря, 2021
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Губернатор Любимов вошёл в Высший Совет «Единой России»

7info

Губернатор Рязанской области Николай Любимов вошёл в Высший Совет партии «Единая Россия». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выборы прошли в субботу, 4 декабря, во время ХХ съезда ЕР. Всего в состав Совета вошли 100 человек. Руководить органом вновь будет Борис Грызлов.

Среди выбранных: вице-спикер Государственной Думы Сергей Неверов, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, народный артист России Владимир Машков и другие известные персоны.

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Николай Любимов отметил, что для него избрание в Высший Совет «Единой России», не только честь, но и большая ответственность. В регионе предстоит много работать, чтобы выполнить Народную программу партии.

— Вхождение в Совет будет способствовать реализации задач, которые поставили перед нами люди, — приводит слова главы региона пресс-служба правительства Рязанской области.

  • Губернатор Любимов вошёл в Высший Совет «Единой России»
  • Губернатор Любимов вошёл в Высший Совет «Единой России»
  • Губернатор Любимов вошёл в Высший Совет «Единой России»

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