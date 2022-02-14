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Понедельник, 14 февраля, 2022

Губернатор Любимов обратился к фигуристке Александре Трусовой

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Губернатор Любимов обратился к фигуристке Александре Трусовой

7info

15 февраля на Олимпиаде в Пекине стартуют соревнования женщин в фигурном катании. В составе сборной России выступит уроженка Рязани Александра Трусова.

Перед важным стартом со словами поддержки выступил губернатор Рязанской области Николая любимов.

— Саша! Восхищаемся твоим талантом и выдержкой! Чистых тебе прокатов, блестяще выполненных прыжков! Верим в тебя, твой успех! — сказал глава региона.

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