Губернатор Любимов обратился к фигуристке Александре Трусовой

15 февраля на Олимпиаде в Пекине стартуют соревнования женщин в фигурном катании. В составе сборной России выступит уроженка Рязани Александра Трусова.
Перед важным стартом со словами поддержки выступил губернатор Рязанской области Николая любимов.
15 февраля на Олимпиаде в Пекине стартуют соревнования женщин в фигурном катании. В составе сборной России выступит уроженка Рязани Александра Трусова.
Перед важным стартом со словами поддержки выступил губернатор Рязанской области Николая любимов.
Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru