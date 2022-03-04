Губернатор Любимов дал поручение по поводу школы № 6 Рязани

Губернатор Рязанской области Николай Любимов дал поручение по поводу школы № 6 с углубленным изучением французского языка.

— Поручаю администрации Рязани и профильным ведомствам организовать подготовку проекта для строительства нового современного здания школы. Самое важное сейчас — организовать исполнение соглашения и строго соблюдать все сроки, — написал глава региона ВКонтакте.

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Напомним, ранее стало известно о заключении мирового соглашения между администрацией Рязани и Рязанской епархией РПЦ. Здание учебного заведения, которое до революции принадлежало православной церкви, вновь будет передано религиозной организации.

После передачи заключат договор о безвозмездной передаче здания во временное пользование на 7 лет. За это время в городе с помощью федерального бюджета, планируют построить новую школу.