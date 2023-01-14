Суббота, 14 января, 2023
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Губернатор Гладков посетил приграничное село, подвергшееся обстрелам ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вместе с главой Белгородского района Владимиром Перцевым посетил Устинку. Этот приграничный населённый пункт несколько раз подвергался обстрелам со стороны ВСУ, сообщил политик в телеграм-канале.

Последний обстрел произошёл в новогодние праздники. Погиб 80-летний мужчина.

— Поговорил с его дочерью. Выплата на погибшего члена семьи еще не произведена, поставил задачу Владимиру Николаевичу срочно перечислить средства на следующей неделе, — написал Гладков.

По информации губернатора, в селе повреждено 19 домов, 11 уже восстановлены, в 6 идут работы. По 2 строениям проводится экспертиза, чтобы решить, подлежат ли они восстановлению.

Губернатор Гладков посетил приграничное село, подвергшееся обстрелам ВСУ
Губернатор Гладков посетил приграничное село, подвергшееся обстрелам ВСУ
Губернатор Гладков посетил приграничное село, подвергшееся обстрелам ВСУ
Губернатор Гладков посетил приграничное село, подвергшееся обстрелам ВСУ
Губернатор Гладков посетил приграничное село, подвергшееся обстрелам ВСУ
Губернатор Гладков посетил приграничное село, подвергшееся обстрелам ВСУ
Губернатор Гладков посетил приграничное село, подвергшееся обстрелам ВСУ
Губернатор Гладков посетил приграничное село, подвергшееся обстрелам ВСУ
Губернатор Гладков посетил приграничное село, подвергшееся обстрелам ВСУ

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