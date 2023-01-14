Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вместе с главой Белгородского района Владимиром Перцевым посетил Устинку. Этот приграничный населённый пункт несколько раз подвергался обстрелам со стороны ВСУ, сообщил политик в телеграм-канале.

Последний обстрел произошёл в новогодние праздники. Погиб 80-летний мужчина.

— Поговорил с его дочерью. Выплата на погибшего члена семьи еще не произведена, поставил задачу Владимиру Николаевичу срочно перечислить средства на следующей неделе, — написал Гладков.

По информации губернатора, в селе повреждено 19 домов, 11 уже восстановлены, в 6 идут работы. По 2 строениям проводится экспертиза, чтобы решить, подлежат ли они восстановлению.