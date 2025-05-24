Губернатор Артамонов: Липецкая область подверглась массированному налету БПЛА

Ночью в субботу, 24 мая, Липецкая область подверглась массированному налету БПЛА. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов.

Системы ПВО работали по вражеским объектам в Липецке и Ельце. В промзоне Ельца зафиксированы падения беспилотников.

По предварительным данным, жертв нет. На месте работают оперативные службы.

В 07:16 в городе вновь введён красный уровень опасности.