Группировка МЧС России в Рязанской области сосредоточилась на защите от пожара населённых пунктов

МЧС России усилило группировку в Рязанской области на тушении природных пожаров. 31 августа возле населённых пунктов Малаховка, Култуки и Сергеевка в круглосуточном режиме ведут окарауливание свыше 100 человек и 25 единиц техники. Их задача – не допустить перехода огня на населённые пункты.

Огонь распространяется по лесной подстилке. Сильный ветер, жара и отсутствие осадков осложняют ситуацию, – рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

На данный момент населённым пунктам огонь не угрожает. Очаги пожара проливаются. Инженерная техника проводит опашку, создавая минерализованные полосы. В мониторинге лесопожарной обстановки участвуют авиация и наземные группировки.

На 31 августа запланирована работа 5 воздушных судов – Ми-8 и Во-105 от МЧС России, а также ВК117С-2 и Ка-32 от Московского авиацентра.

Помогают бороться с пожарами парашютисты-десантники и добровольцы. В общей сложности в ликвидации лесных пожаров в Рязанской области участвуют больше 6 тысяч человек и примерно 2 тысячи единиц техники.