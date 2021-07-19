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Понедельник, 19 июля, 2021
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Группа «Открытие» выступила дистрибуционным агентом IPO EMC

Елена Лобанова
Группа «Открытие» выступила дистрибуционным агентом IPO EMC
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Группа «Открытие» выступила дистрибуционным агентом первичного размещения ГДР United Medical Group CY PLC, ведущего многопрофильного провайдера премиальных медицинских услуг в России. Компания работает под брендом «Европейский медицинский центр» и контролируется известным российским предпринимателем Игорем Шиловым. Совокупный объем средств, привлеченных в ходе предложения, составил приблизительно $500 млн, а доля ценных бумаг компании в свободном обращении составит примерно 44% при условии, что опцион на выкуп ГДР не будет реализован. По итогам предложения – и при условии, что опцион на выкуп ГДР не будет реализован – Игорь Шилов сохранит 55,111% в компании.

Заявки на участие в первичном размещении подавались клиентами группы через мобильное приложение «Открытие Брокер» с подтверждением через СМС. Упрощение процесса подачи поручений позволило снизить порог входа до 5 тысяч рублей и увеличить количество участников IPO.

За последний год это размещение стало третьей сделкой на рынках акционерного капитала, где группа «Открытие» выступила в качестве одного из организаторов, после вторичного размещения акций BELUGA Group и ГК «Самолет».

Евгений Ананьев, вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие»:

«Роль «Открытия» заключалась в привлечении спроса со стороны российских институциональных и розничных клиентов «Открытие Брокер», а также состоятельных клиентов банка. В результате общий объем заявок, собранных группой «Открытие», составил существенную долю от общей суммы заявок со стороны других розничных брокеров и частных банков, участвующих в размещении.

Группа «Открытие» продолжает активное развитие направления ECM, мы усилили команду и в начале 2021 года наняли Алексея Хабарова, который возглавил направление ECM в нашем департаменте. Кроме того, очень важным фактором успеха стало внедрение новых технологических решений, упростивших для наших клиентов подачу заявок на участие в сделках через мобильное приложение «Открытие Брокер». Это третья сделка на рынках акционерного капитала за последний год, где мы выступаем в качестве соорганизатора, и я уверен, что количество подобных успешных проектов с нашим участием будет только расти».

Юрий Маслов, генеральный директор «Открытие Брокер»:

«Внедрение новых технологий, позволяющих клиентам с наименьшими усилиями получать ожидаемый результат, очень сильно влияет на клиентский опыт и восприятие компании. Возможность подавать заявки, не выходя из мобильного приложения, позволила большему количеству инвесторов принять участие в одном из самых интересных IPO за последнее время. Уверен, что это положительно повлияет на потребительскую лояльность, и наши клиенты получат еще более удобный сервис. Мы продолжим работать над его развитием повышая цифровизацию брокерского бизнеса группы «Открытие».

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