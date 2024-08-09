«Готова к Великому переходу»: сбывается пророчество древней колдуньи Кассандры о России

Древние предсказательницы, как известно, оставили свои заветы на десятки веков вперёд. Поэтому сейчас мы можем изучать их и сопоставлять с событиями современностями. Иногда эти сопоставления приводят нас в оцепенение, так как предсказанное много веков назад уж если не дублирует, то очень точно повторяет происходящее.

Одной из главных провидиц и колдуний прошлого считается сивилла Фригии Кассандра. Считалась, что именно она предсказала Благовещение. Об этом событии Кассандра говорила: Господь Бог сильныя на земли низложит, послет архангела к Деве благовестити радость неизглаголанную.

До наших дней дошло её удивительное пророчество о «буйстве природы», которое указывает на судьбу России и всего мира. Послание это было зачитано сивиллой нескольким вельможам Древнего Рима. Видение, в котором на мир опускается несколько Солнц, Кассандра трактовала как закат времён и Великий переход в другую эпоху

— Солнечные и магнитные бури, которые будут летом 2024 и 2025 года, говорят о действительно важном периоде для всего мира. Дальние планеты впервые одновременно меняют знаки и выстраиваются в гармоничные аспекты между собой. Но перед тем, как всё гармонизируется и закончатся войны, нас ждет период буйства природы. Именно поэтому Семь Солнц в предсказании сивиллы Фригии является метафорой магнитных бурь, — считает астролог Юлия Лифанова в материале для wday.

Само содержание древнего пророчества было настолько шокирующим, что на протяжении веков люди пытались разгадать его тайну. Интересно и то, насколько пророчества сивиллы перекликаются с ростом солнечной активности сейчас. Летом 2024 года Землю фактически «атаковали» магнитные бури. Они возникают одна за одной, солнце словно не даёт людям передышку.

Кстати, причину участившихся магнитных бурь на Земле с точки зрения судьбы объяснила эзотерик Кристина Ольховая. По её словам Солнце усилило свою активность не просто так. В этом провидица узрела определённый мистический символ, который должен насторожить людей.

Солнечные вспышки на этом фоне несут как глобальное, так и личное предупреждение для каждого. Даже если мы не можем повлиять на ситуацию в мире, важно начать с себя, гармонизировать свою энергетику с энергетикой Земли. В моменты вспышек, если вы ощущаете дискомфорт, это знак необходимости перемен: откажитесь от разрушительных мыслей и действий.

Также вспышки могут указывать на возможные неприятности или ошибки, поэтому стоит быть осторожнее в этот период. Рекомендуется на некоторое время отложить важные решения, чтобы проверить, всё ли в порядке. Ольховая подчеркнула, что речь не идет о конце света, но людям стоит задуматься о своих действиях и скорректировать их.