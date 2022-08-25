Четверг, 25 августа, 2022
7info7

Гостья из Непала показала на Форуме древних городов в Рязани два фильма

С 24 по 27 августа в Рязани в пятый раз проходит Международный Форум древних городов.

25 августа на сцене Мультимедийного комплекса состоялся показ лучших короткометражных фильмов и фото Международного фестиваля визуальных искусств «Узорная нить». Специальным гостем фестиваля стала Лариса Маттейссен — путешественница, гид и автор самого уникального блога о Непале.

Лариса показала два фильма, которые она сняла в Непале: документальный фильм про уникальное гималайское племя, проживающее в джунглях на границе с Индией, и фильм биопик про непальского художника с интересной судьбой.

Гостья из Непала показала на Форуме древних городов в Рязани два фильма

Подробности – совсем скоро на сайте 7info в разделе акценты.

Предыдущая статьяКомпания «Автоимпорт» передала спецавтомобиль Городской станции скорой помощи
spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7